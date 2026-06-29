29 de junio de 2026 Inicio
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Mataderos: entró a robar un departamento y terminó escondido de la policía en el baño

Un ladrón que había ingresado por una ventana a un departamento de Mataderos fue sorprendido por la Policía de la Ciudad tras el llamado de una vecina al 911. Quedó detenido por tentativa de robo.

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El detenido tiene 42 años y es de Pablo Nogués. 

El detenido tiene 42 años y es de Pablo Nogués. 

Un operativo de la Policía de la Ciudad terminó con la detención de un hombre acusado de tentativa de robo en el barrio de Mataderos. Según el las autoridades, el sospechoso había ingresado a un departamento por una ventana y, tras el llamado al 911 de una vecina, los efectivos irrumpieron en el inmueble y lo encontraron escondido en el baño.

El hombre de 31 años desaparecido es un turista oriundo de Buenos Aires.
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El episodio ocurrió en un edificio ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5900 en CABA cuando un ladrón ingresó a uno de los departamentos del primer piso a través de una ventana que da al pulmón interno del inmueble. Durante el operativo, los policías hallaron al hombre escondido en el baño y lo detuvieron.

El delincuente de 42 años tiene domicilio en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, fue reducido y detenido en el lugar sin que se registraran incidentes. Al momento de su captura, tenía consigo un martillo, destornilladores, llaves Allen y otras herramientas utilizadas para forzar accesos, lo que confirmó la modalidad de escalamiento.

Luego de la detención, la policía de la ciudad abrió una causa que quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 18, bajo la dirección de Marcelo Ruilopez y la Secretaría de Diego Seco. Desde allí se ordenó el arresto del acusado por el delito de tentativa de robo mediante escalamiento, además del secuestro de las herramientas utilizadas en el hecho.

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