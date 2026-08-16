Cayó la banda de "los chilenos escaladores": treparon un balcón, robaron y fueron detenidos por la policía Tres hombres de 28, 30 y 33 años fueron detenidos luego de robar un departamento y protagonizar una fuga insólita. Uno de ellos intentó esconderse debajo de un contenedor de basura, pero las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano lo siguieron y guiaron a las autoridades hasta atraparlo. Por Agregar C5N en









Tres chilenos de 28, 30 y 33 años fueron detenidos en Balvanera por robar un departamento.

Tres hombres de 28, 30 y 33 años, todos de nacionalidad chilena, fueron detenidos en Balvanera tras una persecución de película. Los tres delincuentes habían escalado un balcón para meterse en un departamento y, al intentar escapar, uno se escondió debajo de un contenedor de basura. Gracias a las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano, la policía pudo atraparlo.

Durante la madrugada del sábado, los tres ladrones escalaron un balcón en José Evaristo Uriburu al 700 para meterse en un departamento y llevarse varias pertenencias. La víctima resultó ser una joven de 19 años también de nacionalidad chilena quien dio aviso inmediato a la Policía y describió a los sospechosos.

Con esos datos, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 C pidieron apoyo al Centro de Monitoreo Urbano, que siguió en vivo la fuga y terminó guiando a los patrulleros hasta la captura de la banda. La secuencia terminó con la caída del grupo de delincuentes, que había intentado un escape de película. “Ingresaron a robar a la finca. Ingresaron a través del balcón. Uno de ropa negra, son tres masculinos”, informó un operador al mando del monitoreo.

Las cámaras lograron detectar que los sospechosos se habían separado, por lo que comenzaron a seguirlos por distintos puntos del barrio. Dos fueron localizados en la zona de Corrientes y Azcuénaga donde descartaron un bolso de tamaño mediano junto a un contenedor verde, con las pertenencias de la víctima y una pinza metálica.

Mientras que el tercero fue encontrado debajo de un contenedor de basura ubicado Lavalle y Pasteur. “Se acaba de meter abajo del contenedor de residuos”, dijo un oficia en el centro de monitoreo luego de haber visto como el hombre descartó su campera y un morral para evitar ser identificado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, que ordenó que los tres acusados sigan detenidos y dispuso además el secuestro de lo robado. La causa se les imputa como hurto agravado por escalamiento, una figura que contempla el ingreso forzado a la vivienda. Con esto, los elementos recuperados quedaron bajo resguardo judicial y la banda enfrenta un proceso penal que podría complicarse aún más por la forma en que intentaron escapar.