16 de agosto de 2026 Inicio
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Ataque mafioso en Neuquén: un hombre llegó con una ametralladora a una casa, mató a un vecino e hirió a otro por una deuda de drogas

El violento episodio ocurrió en la ciudad de Zapala tras una discusión relacionada con la venta de estupefacientes y terminó con la detención del agresor.

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En el ataque murió Cristian Montesino

En el ataque murió Cristian Montesino, de 37 años.

Un hombre atacó a balazos con una ametralladora a dos personas dentro de una vivienda del barrio Don Bosco, en la ciudad neuquina de Zapala, lo que provocó la muerte de Cristian Montesino, de 37 años, y dejó gravemente herido a un amigo de la víctima. El hecho ocurrió el jueves por la noche y las autoridades creen que se trató de un ajuste de cuentas por una deuda ligada al tráfico de drogas.

Un policía de 21 años abatió a un motochorro de 15. 
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El conflicto comenzó cerca de las 21, cuando el acusado, identificado como J.A.E., llegó en moto al domicilio de Montesino para exigir el pago de una suma monetaria que oscilaba entre los $40.000 y los $100.000.

Tras una discusión con la víctima y sus familiares, el agresor se retiró del lugar pero lanzó una amenaza antes de abandonar la propiedad: "Si no me pagan, la casa va a terminar quemada".

Una hora después, el atacante regresó en una camioneta junto a un hombre y una mujer. El hombre bajó del vehículo con un arma tipo ametralladora, avanzó hacia el frente del inmueble y disparó en forma directa hacia las personas presentes, hecho que causó la muerte instantánea de Montesino por un shock hemorrágico y la internación de su compañero.

La Justicia detuvo al principal sospechoso y busca a dos cómplices

La fiscal Laura Pizzipaulo ordenó una serie de allanamientos que concluyeron con la detención del sospechoso este domingo al mediodía. En los procedimientos participaron efectivos de la Comisaría 22, Antinarcóticos, la Brigada de Investigaciones y personal de Gendarmería Nacional.

Durante la audiencia de imputación, la representación fiscal acusó al aprehendido por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso con la tentativa de homicidio. El juez de garantías Ignacio Pombo dictó la prisión preventiva del sujeto.

En tanto, las autoridades policiales continúan con los operativos para dar con el paradero de la mujer y el hombre que acompañaban al tirador al momento de la agresión. Ambos ocupantes de la camioneta escaparon del lugar posterior a los disparos y permanecen prófugos de la justicia.

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