Un grupo de hinchas de Patronato atacó a los jugadores tras la derrota ante Colón El plantel regresó a Paraná y los futbolistas se aprestaba a volver a sus casas cuando fueron increpados por varias personas que los agredieron tras recriminarles los malos resultados. En la semana previa, el capitán había reclamado públicamente a la dirigencia por salarios adeudados. Por Agregar C5N en









Alan Sosa, capitán de Patronato, uno de las víctimas del ataque de la barra. X @GabyObelar1

El plantel de Patronato de Paraná fue agredido a golpes el sábado a la noche por un grupo de hinchas del club tras la dura derrota por 3 a 0 ante Colón, en la fecha 25 de la Zona B de la Primera Nacional. El episodio ocurrió en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la capital entrerriana, luego de que el plantel llegara en micro para retirar sus pertenencias antes de volver a sus casas.

Según indicó Aire de Santa Fe, un grupo vinculado a la barra brava del club esperó a los jugadores en las inmediaciones del estadio y los increpó por el mal presente futbolístico del equipo. Se inició una discusión que fue escalando hasta derivar en agresiones físicas que dejaron a varios integrantes del plantel con golpes, traumatismos y cortes.

Los más afectados fueron el arquero y capitán Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz. Díaz sufrió un corte en la cabeza que debió ser vendado, mientras que Sosa presentaba golpes y hematomas en el rostro, cerca del pómulo izquierdo, el oído, la mandíbula y el cuello.

Las consecuencias del violento ataque sufrido por el plantel de Patronato. X @GabyObelar1 Como condimento al violento episodio, durante la semana previa, Sosa había cuestionado públicamente a la dirigencia del club por una deuda salarial correspondiente a los meses de mayo y junio.

Tras lo ocurrido, personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos se hizo presente en la sede del club para relevar información y trabajar sobre las cámaras de seguridad de la zona. Algunos testigos afirmaron que parte del grupo agresor portaba armas de fuego, aunque ese extremo no fue confirmado oficialmente.

Los jugadores más afectados debieron ser trasladados a centros de salud para su atención. Hasta el momento, ni la dirigencia del club ni los futbolistas agredidos se pronunciaron públicamente sobre lo ocurrido, y el caso quedó bajo investigación de las autoridades. Once partidos sin ganar: el mal momento de Patronato en la Primera Nacional Patronato lleva once partidos sin ganar, con cuatro derrotas y siete empates, una racha que lo dejó penúltimo en la Zona B con 24 puntos, apenas por encima de Güemes de Santiago del Estero, en plena pelea por no descender al Federal A. Su última victoria fue el 11 de abril, ante Almagro. En el partido ante Colón, disputado en el estadio Brigadier López, los goles del local fueron obra de Agustín Toledo, Ignacio Lago y Matías Muñoz; Patronato, además, terminó el encuentro con diez hombres por la expulsión de Juan Pablo Meritello.