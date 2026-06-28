28 de junio de 2026 Inicio
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Chaco: descubrió a su pareja en un hotel alojamiento, le disparó al amante y huyó

El hecho ocurrió en un hotel sobre la ruta en Nicolás Avellaneda. El agresor permanece prófugo y la víctima se encuentra hospitalizada.

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Renzo Argañaraz irrumpió en el hotel y escapó en su moto Honda Tornado blanca. 

Renzo Argañaraz irrumpió en el hotel y escapó en su moto Honda Tornado blanca. 

Un episodio marcado por pasión, traición y violencia sacudió a la localidad de Nicolás Avellaneda, en la provincia de Chaco. Un hombre irrumpió en un hotel alojamiento donde se encontraba su esposa junto a su amante de 22 años y, tras descubrirlos, disparó contra él antes de escapar en una moto Honda Tornado blanca. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento de la huida y permitieron a la Policía identificar al sospechoso, que permanece prófugo.

El joven de 24 años fue arrestado por intentar asesinar a su padre. 
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Según la encargada del hotel Express situado en el kilómetro 9 de la ruta Nicolás Avellaneda, el agresor había llegado a las 10.31y minutos después se escuchó la detonación de un arma de fuego. Como consecuencia, un joven de 22 años terminó baleado en una pierna, quien resultó ser el amante de la esposa del hombre identificado como Renzo Argañaraz.

Las cámaras de seguridad del lugar lograron captar al agresor en una moto Honda Tornado blanca y vestía jeans, zapatillas blancas, campera negra y una capucha, lo que le permitió a la Policía su identificación.

Horas antes, alrededor de las 7, un Chevrolet Prisma gris había ingresado al establecimiento y sus ocupantes se alojaron en la habitación “E”. Las cámaras registraron toda la escena, desde la entrada hasta la huida tanto de la moto de Argañaraz como la del auto que salió del hotel trasladando a Alfredo Aranda, de 22 años al Hospital Julio C. Perrando, herido en su pierna izquierda.

Por su parte, la Policía secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, consideradas clave para avanzar en la investigación. Mientras tanto, Renzo Argañaraz sigue prófugo y es buscado de manera intensa por las fuerzas de seguridad, que continúan con las diligencias para esclarecer el ataque.

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