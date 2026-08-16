Laferrere: un policía fue asaltado por seis motochorros, sacó su arma y abatió a un menor de edad El efectivo de la Policía bonaerense circulaba en su Corven 110 cuando fue rodeado por seis motochorros que intentaron sacarle la moto. Repelió el asalto con su arma reglamentaria y mató a un adolescente de 15 años; los otros cinco quedaron detenidos. Por Agregar C5N en









Un policía de 21 años abatió a un motochorro de 15.

Un policía bonaerense fue asaltado por seis motochorros en Laferrere mientras circulaba en su Corven 110. Los delincuentes lo rodearon para robarle la moto, pero el efectivo repelió el ataque con su arma reglamentaria y mató a un adolescente de 15 años. Los otros cinco sospechosos fueron detenidos en el lugar.

El episodio ocurrió en la calle Obligado al 3600, casi en la esquina con Santa Catalina del barrio bonaerense. Según reconstruyeron los investigadores, el efectivo policial de 21 años, destinado a la División Crimen Organizado de Morón, circulaba junto a un amigo en una Corven 110 Mirage blanca cuando fueron interceptados por seis delincuentes que se movilizaban en tres motos y los amenazaron con armas de fuego y obligaron al conductor a detener la marcha.

Fue en ese instante que el joven policía reaccionó de forma rápida, sacó su pistola reglamentaria de la cintura y abrió fuego para frenar el robo. Uno de los motochorros cayó al asfalto junto a la Honda GLH azul que manejaba. A pocos metros de donde quedó tirado el adolescente de 15 años, los investigadores hallaron un arma de fuego. Toda la secuencia quedó registrada en un video difundido por Primer Plano Online.

Un policía mató a motochorro de 15 años que intentó asaltarlo con 6 cómplices en Laferrere: el video del hechohttps://t.co/awzg13PGYK pic.twitter.com/6v9GOvr3n6 — Primer Plano (@primerplanotv) August 16, 2026

Tras el tiroteo, el policía llamó al 911 para dar aviso. Minutos después llegó una ambulancia que confirmó la muerte del herido, identificado como Lautaro Gabriel Herrera, de 15 años. Según informó el medio local, el delincuente vivía a unas diez cuadras del lugar del hecho y fue su hermana quien reconoció el cuerpo.