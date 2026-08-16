16 de agosto de 2026 Inicio
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Laferrere: un policía fue asaltado por seis motochorros, sacó su arma y abatió a un menor de edad

El efectivo de la Policía bonaerense circulaba en su Corven 110 cuando fue rodeado por seis motochorros que intentaron sacarle la moto. Repelió el asalto con su arma reglamentaria y mató a un adolescente de 15 años; los otros cinco quedaron detenidos.

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Un policía de 21 años abatió a un motochorro de 15. 

Un policía de 21 años abatió a un motochorro de 15. 

Un policía bonaerense fue asaltado por seis motochorros en Laferrere mientras circulaba en su Corven 110. Los delincuentes lo rodearon para robarle la moto, pero el efectivo repelió el ataque con su arma reglamentaria y mató a un adolescente de 15 años. Los otros cinco sospechosos fueron detenidos en el lugar.

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El episodio ocurrió en la calle Obligado al 3600, casi en la esquina con Santa Catalina del barrio bonaerense. Según reconstruyeron los investigadores, el efectivo policial de 21 años, destinado a la División Crimen Organizado de Morón, circulaba junto a un amigo en una Corven 110 Mirage blanca cuando fueron interceptados por seis delincuentes que se movilizaban en tres motos y los amenazaron con armas de fuego y obligaron al conductor a detener la marcha.

Fue en ese instante que el joven policía reaccionó de forma rápida, sacó su pistola reglamentaria de la cintura y abrió fuego para frenar el robo. Uno de los motochorros cayó al asfalto junto a la Honda GLH azul que manejaba. A pocos metros de donde quedó tirado el adolescente de 15 años, los investigadores hallaron un arma de fuego. Toda la secuencia quedó registrada en un video difundido por Primer Plano Online.

Tras el tiroteo, el policía llamó al 911 para dar aviso. Minutos después llegó una ambulancia que confirmó la muerte del herido, identificado como Lautaro Gabriel Herrera, de 15 años. Según informó el medio local, el delincuente vivía a unas diez cuadras del lugar del hecho y fue su hermana quien reconoció el cuerpo.

Asimismo, minutos después, la Policía supo que otro chico de 15 años había ingresado herido al Hospital Balestrini, en Ciudad Evita con un balazo en el hombro derecho y enseguida lo vincularon con el intento de robo. Quedó internado bajo custodia y a disposición de la Justicia.

El fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza, dispuso medidas urgentes para dar con el resto de la banda. Durante la madrugada cayeron otros cuatro sospechosos, todos menores, que quedaron bajo la órbita del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFI N° 2 Penal Juvenil. La causa fue caratulada como robo agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa con homicidio resultante. En paralelo, al policía se le secuestró la pistola reglamentaria para los peritajes balísticos, a cargo de Gendarmería Nacional.

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