Tensión en Haedo: dejaron bala 9 mm y nota amenazante contra viajes de egresados El proyectil y la carta amenazante aparecieron en la puerta del colegio Cristo Obrero y la Justicia investiga en las cámaras de seguridad del lugar. Por Agregar C5N en









Hasta el momento, los motivos detrás de la intimidación son un misterio. Redes sociales

La comunidad educativa de Haedo está en alerta tras la amenaza a un colegio donde dejaron una bala 9 mm y una carta en tono amenazante: "Los viajes de egresados tienen que ser suspendidos ya".

El hecho sucedió este viernes por la mañana en el colegio Cristo Obrero, en el ingreso del establecimiento, donde introdujeron un proyectil y una nota advirtiendo que podía haber alguien dañado si seguían con esta tradición.

El mensaje estaba escrito con fibrón verde en el envoltorio donde envolvieron la munición, y según las autoridades pudieron haberlo dejado por abajo de la reja principal de acceso.

La directora del colegio hizo la denuncia de inmediato y recayó en la Fiscalía N°7 de Morón, y mandaron a pedir las cámaras de seguridad municipales y privadas instaladas en las inmediaciones del instituto.

Tras el hallazgo, las actividades escolares no se suspendieron y están definiendo las medidas de seguridad para el retorno a clases el martes, después del feriado.