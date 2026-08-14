Tensión en Haedo: dejaron bala 9 mm y nota amenazante contra viajes de egresados

La comunidad educativa de Haedo está en alerta tras la amenaza a un colegio donde dejaron una bala 9 mm y una carta en tono amenazante: "Los viajes de egresados tienen que ser suspendidos ya".
El proyectil y la carta amenazante aparecieron en la puerta del colegio Cristo Obrero y la Justicia investiga en las cámaras de seguridad del lugar.
La comunidad educativa de Haedo está en alerta tras la amenaza a un colegio donde dejaron una bala 9 mm y una carta en tono amenazante: "Los viajes de egresados tienen que ser suspendidos ya".
El hecho sucedió este viernes por la mañana en el colegio Cristo Obrero, en el ingreso del establecimiento, donde introdujeron un proyectil y una nota advirtiendo que podía haber alguien dañado si seguían con esta tradición.
El mensaje estaba escrito con fibrón verde en el envoltorio donde envolvieron la munición, y según las autoridades pudieron haberlo dejado por abajo de la reja principal de acceso.
La directora del colegio hizo la denuncia de inmediato y recayó en la Fiscalía N°7 de Morón, y mandaron a pedir las cámaras de seguridad municipales y privadas instaladas en las inmediaciones del instituto.
Tras el hallazgo, las actividades escolares no se suspendieron y están definiendo las medidas de seguridad para el retorno a clases el martes, después del feriado.
Si bien no hay registro de este tipo de amenaza con una bala en este colegio Cristo Obrero de Haedo, hay un antecedente de falsas alarmas en el pasado, la presencia de un proyectil real elevó el nivel de alerta entre la comunidad educativa y las familias. Entre las hipótesis se habló de una puja entre las empresas prestadoras de viajes de egresados, alguna conflicto de la comunidad escolar o sin un móvil concreto.