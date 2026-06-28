Cinematográfica persecución en Mar del Plata: la policía frustró la fuga de una banda con historial delictivo

Tres delincuentes con amplio prontuario fueron detenidos anoche en Mar del Plata tras una persecución policial que culminó en un violento choque. La fuga se inició luego de una entradera, en el que la víctima fue golpeada y despojada de su Fiat Cronos. Gracias al operativo cerrojo de la policía, se pudo recuperar el vehículo y frustrar la huida de la banda, que había actuado en grupo y escapado a toda velocidad por distintas calles de La Feliz.
El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando la víctima llegaba a su casa situada sobre la calle Juana Manso, entre Ortiz de Zárate y Hernandarias. Mientras guardaba el auto en el garage, fue interceptado por al menos cinco delincuentes que actuaban en grupo y lo golpearon en la cabeza provocándole un corte superficial.
Bajo amenazas, los agresores lograron robarle el Fiat Cronos color rojo y se escaparon a toda velocidad. Sin embargo, tras la rápida denuncia y el alerta radial, se desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad que permitió dar con los delincuentes.
Alrededor de las 9 de la noche, policías de del Comando de Patrullas detectaron el vehículo circulando sin chapas patente colocadas por la zona de Vértiz e Ingeniero Ratery y mediante la voz de alto, intentaron identificar a los sospechosos.
En ese momento, el conductor pisó a fondo el acelerador y se desató una persecución cinematográfica por varias cuadras. En la huida, los delincuentes hicieron maniobras temerarias, zigzagueando entre autos y poniendo en riesgo a cualquiera que se cruzara. La corrida terminó de la peor manera ya que el Fiat perdió el control y se estrelló de frente contra una Mercedes Benz Sprinter que estaba estacionada sobre la vereda.
Como consecuencia de la persecución policial, el auto robado quedó inutilizable y los cinco ocupantes salieron disparados a pie rumbo a Villa Evita. En la desesperada corrida se treparon a los techos para zafar de la Policía, pero lograron atrapar a tres de ellos, jóvenes de 19 y 20 años con prontuario pesado.
Por último, el Fiat rojo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras la fiscal Mariana Baqueiro armó una causa por robo agravado en banda y con arma impropia. Los tres detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal 44, y la Bonaerense sigue buscando a los otros dos que se esfumaron en la fuga.