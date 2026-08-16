16 de agosto de 2026 Inicio
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Quién era Maximiliano Vandecaveye, el único muerto en el trágico accidente en Mar del Plata

Tenía 36 años, era trabajador pesquero y había dejado su provincia para buscar nuevas oportunidades en la flota marítima, pero un absurdo incidente truncó sus planes. Sus amigos y la comunidad portuaria lo recuerdan como un luchador y organizan una colecta para llevarlo de regreso a su tierra.

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Maximiliano Vandecaveye tenía 36 años.

Maximiliano Vandecaveye tenía 36 años.

Redes sociales

Maximiliano Nahuel Vandecaveye tenía 36 años, raíces profundamente correntinas y una vocación ligada al oficio de embarcadizo. Como tantos trabajadores del interior del país que buscan un futuro mejor en las actividades del mar, tiempo atrás tomó la decisión de armar las valijas y radicarse en Mar del Plata, para conseguir un puesto en la flota pesquera local, establecerse y salir a navegar. Sin embargo, un trágico accidente truncó sus sueños.

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Quienes lo conocían en Corrientes y en el ambiente marítimo lo describen como una persona solidaria, alegre y un trabajador incansable que no dudó en alejarse de sus afectos para salir adelante. Sus redes sociales reflejaban el amor por su tierra natal, el vínculo constante con sus amigos de siempre y la expectativa de consolidar su camino laboral en las aguas del Atlántico Sur.

Un sueño de mar y un destino truncado

Vandecaveye se encontraba durante la madrugada frente a un almacén ubicado sobre la calle Cerrito al 400 junto a un amigo, Héctor Fernández, de 38 años. Ambos esperaban para comprar cuando una Toyota RAV4 perdió el control después de protagonizar un choque con un Volkswagen Gol Trend y terminó sobre la vereda.

El impacto alcanzó de lleno al hombre y lo dejó aprisionado contra una estructura del comercio. Según informó el medio local La Capital, sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas daños en los riñones y una hemorragia interna producto del aplastamiento, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos.

A pesar del trabajo realizado por los equipos de emergencia, la gravedad de las heridas provocó su fallecimiento horas después de ingresar al centro asistencial. La víctima permaneció internada luego del choque, mientras los médicos intentaban asistir las lesiones provocadas por el impacto de la camioneta. La causa judicial, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quedó caratulada como homicidio culposo.

Dolor en la comunidad y una colecta solidaria para el último adiós

La confirmación de su fallecimiento causó un profundo dolor entre sus seres queridos en Corrientes y entre sus compañeros de oficio. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida: "Perdimos a una gran persona" y "Hace unos días estábamos hablando, amigo. No lo puedo creer", fueron algunos de los lamentos compartidos por sus allegados.

Su amigo Guido Gómez también volcó su tristeza en Facebook: "Con profundo dolor nos toca despedir a nuestro querido amigo Maxi, quien falleció tras un trágico accidente en Mar del Plata. Apelamos a la solidaridad de sus amigos, conocidos y de quienes puedan colaborar, por más mínimo que sea el aporte. Toda ayuda suma y es de gran apoyo para sus seres queridos en este doloroso momento".

La despedida de los allegados de Maximiliano.

La despedida de los allegados de Maximiliano.

A las muestras de afecto se sumó la organización Marineros Unidos Santa Cruz, que destacó que en momentos así "la solidaridad y el acompañamiento entre trabajadores y compañeros es fundamental", y convocó a sumar esfuerzos para cubrir los gastos del traslado del cuerpo a Corrientes y la realización del sepelio.

Para quienes deseen colaborar con la familia de Maximiliano en este difícil momento, la recolección de fondos se canaliza a través de Lucía Emilce Bordón, mediante el alias Luciabordon122, CUIL 23181331224.

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