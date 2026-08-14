Detuvieron a dos aspirantes del Servicio Penitenciario por un presunto abuso sexual a un compañero Otros cinco jóvenes quedaron vinculados a la causa iniciada tras una denuncia por un hecho ocurrido en una escuela de formación de agentes en la capital provincial. Por Agregar C5N en









La escuela Penitenciaria N° 7 Marcos Sánchez, donde ocurrieron los hechos. Gobierno Santa Fe

Dos aspirantes del Servicio Penitenciario de Santa Fe fueron detenidos y otros cinco quedaron vinculados a una investigación por un presunto abuso sexual contra un compañero de 19 años, ocurrido en la Escuela Penitenciaria N°7 Marcos Sánchez de la capital provincial, según informaron autoridades santafesinas.

La denuncia fue realizada por uno de los directivos de la institución y quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, del Ministerio Público de la Acusación. A partir de esa presentación, la Policía de Investigaciones desplegó medidas para reunir elementos que permitan avanzar con la causa.

Los siete involucrados son varones mayores de edad y aspirantes de primer año del Servicio Penitenciario provincial. Dos de ellos fueron privados de su libertad, mientras que los otros cinco fueron identificados y notificados sobre la formación de la causa, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Santa Fe.

"Un hecho terrible": la calificación del director provincial de Investigación Criminal sobre el supuesto abuso sexual El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, explicó que el episodio ocurrió dentro del establecimiento, aunque fuera de la custodia directa de quienes tienen a su cargo la formación de los aspirantes. "Nos enteramos de un hecho que para nosotros es absolutamente extraordinario y terrible", señaló el funcionario.

La fiscalía ordenó además que la víctima fuera trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde debía recibir asistencia y someterse a evaluaciones físicas y psicológicas. En paralelo, interviene el área de Género y la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones.

Rolando Galfrascoli, el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Gobierno de Santa Fe Desde la Provincia aseguraron que la víctima y su familia reciben contención integral y remarcaron que los involucrados no continuarán dentro de las instituciones de formación santafesinas. "No van a pisar nunca más un establecimiento santafesino", afirmó Galfrascoli, quien anticipó medidas administrativas además de las consecuencias que determine la Justicia. La investigación fue caratulada de manera preliminar como abuso sexual simple con circunstancias agravantes, aunque la calificación podría modificarse a partir de los resultados de los estudios médicos y psicológicos. En los próximos días se prevén las audiencias de imputación y las correspondientes medidas cautelares.