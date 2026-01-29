Mar del Plata: escapaba de la Policía, chocó contra un patrullero y murió La víctima, que iba en moto, fue identificada como Alan Emanuel Romero y vivía a menos de diez cuadras de donde ocurrió el siniestro. Según testigos, eludió un control de la División de Automotores. Falleció en el acto. Por + Seguir en







El choque se produjo en la intersección de la avenida Luro y la calle Angelelli.

Un joven de 22 años falleció este jueves en Mar del Plata tras chocar de frente con un patrullero de la Policía Bonaerense. El incidente se produjo en la intersección de la avenida Luro y la calle Angelelli alrededor de las 17, cuando el motociclista eludió un control de la División de Automotores, dando inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras.

Según publicó el diario La Capital, la víctima fue identificada como Alan Emanuel Romero y vivía a menos de diez cuadras de donde ocurrió el choque.

A partir de testimonios recolectados en el lugar, el medio informó que el conductor huyó inicialmente hacia la rotonda del Hipódromo, pero luego retomó en sentido contrario hacia la avenida Champagnat. En ese trayecto, testigos indicaron que el joven circulaba realizando maniobras de “zig zag” por el carril central, en un sector de la avenida que carece de cantero divisorio entre las manos.

El impacto se produjo en el carril por el que avanzaba el patrullero, lo que sugiere inicialmente que el motociclista se habría desviado de su trayectoria. Como consecuencia del choque, el conductor salió despedido hacia la vereda y la motocicleta se incendió de forma inmediata, requiriendo la intervención de una dotación de Bomberos del Cuartel Monolito.

Personal médico del SAME confirmó el fallecimiento del joven en el acto, mientras que los efectivos policiales que circulaban en el móvil sufrieron lesiones. Aunque se esperan las pericias definitivas, datos preliminares del sistema de rastreo y geolocalización (AVL) del patrullero indicaron que el vehículo oficial circulaba a una velocidad de 50 kilómetros por hora al momento de la colisión.

La investigación quedó a cargo del fiscal Rodolfo Moure, quien dispuso la intervención de la Asesoría Pericial de la Corte debido a la participación de fuerzas de seguridad en el hecho. Al estar involucrada la policía, la fuerza no podrá aportar pruebas a la instrucción, por lo que el proceso se basará en peritajes externos y testimonios civiles. Como medida prioritaria, la Fiscalía General ya solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipales (COM) para reconstruir la mecánica exacta del siniestro. Se busca determinar si las maniobras de la persecución se ajustaron a los protocolos vigentes y confirmar la trayectoria final de ambos vehículos antes del impacto.