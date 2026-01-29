29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Mar del Plata: escapaba de la Policía, chocó contra un patrullero y murió

La víctima, que iba en moto, fue identificada como Alan Emanuel Romero y vivía a menos de diez cuadras de donde ocurrió el siniestro. Según testigos, eludió un control de la División de Automotores. Falleció en el acto.

Por
El choque se produjo en la intersección de la avenida Luro y la calle Angelelli.

El choque se produjo en la intersección de la avenida Luro y la calle Angelelli.

Un joven de 22 años falleció este jueves en Mar del Plata tras chocar de frente con un patrullero de la Policía Bonaerense. El incidente se produjo en la intersección de la avenida Luro y la calle Angelelli alrededor de las 17, cuando el motociclista eludió un control de la División de Automotores, dando inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras.

Lali Espósito y Javier Milei.
Te puede interesar:

Fátima Florez reveló que Javier Milei escucha temas de Lali Espósito: "Es un artista"

Según publicó el diario La Capital, la víctima fue identificada como Alan Emanuel Romero y vivía a menos de diez cuadras de donde ocurrió el choque.

A partir de testimonios recolectados en el lugar, el medio informó que el conductor huyó inicialmente hacia la rotonda del Hipódromo, pero luego retomó en sentido contrario hacia la avenida Champagnat. En ese trayecto, testigos indicaron que el joven circulaba realizando maniobras de “zig zag” por el carril central, en un sector de la avenida que carece de cantero divisorio entre las manos.

El impacto se produjo en el carril por el que avanzaba el patrullero, lo que sugiere inicialmente que el motociclista se habría desviado de su trayectoria. Como consecuencia del choque, el conductor salió despedido hacia la vereda y la motocicleta se incendió de forma inmediata, requiriendo la intervención de una dotación de Bomberos del Cuartel Monolito.

Personal médico del SAME confirmó el fallecimiento del joven en el acto, mientras que los efectivos policiales que circulaban en el móvil sufrieron lesiones. Aunque se esperan las pericias definitivas, datos preliminares del sistema de rastreo y geolocalización (AVL) del patrullero indicaron que el vehículo oficial circulaba a una velocidad de 50 kilómetros por hora al momento de la colisión.

Embed

La investigación quedó a cargo del fiscal Rodolfo Moure, quien dispuso la intervención de la Asesoría Pericial de la Corte debido a la participación de fuerzas de seguridad en el hecho. Al estar involucrada la policía, la fuerza no podrá aportar pruebas a la instrucción, por lo que el proceso se basará en peritajes externos y testimonios civiles.

Como medida prioritaria, la Fiscalía General ya solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipales (COM) para reconstruir la mecánica exacta del siniestro. Se busca determinar si las maniobras de la persecución se ajustaron a los protocolos vigentes y confirmar la trayectoria final de ambos vehículos antes del impacto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

play

Tensión en la llegada de Milei al ensayo con Fátima Florez

play

Milei en la Derecha Fest: "Argentina está demostrando que el verdadero camino es el liberal libertario"

Fátima Florez junto a Javier Milei.
play

Fátima Florez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo y reveló qué rol tendrá sobre el escenario

play

Milei encabezó una caravana en Mar del Plata y lanzó: "Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables"

Fátima Florez y Javier Milei.
play

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

Rating Cero

Flor Vigna lanza un nuevo tema con palitos para un ex.
play

Flor Vigna reveló amenazas de un exnovio y en redes apuntaron a Luciano Castro

La mediática dio detalles de su relación con el creador digital.

"Me enseñó...": Julieta Poggio reveló detalles de la relación abierta con su novio

La influencer y el streamer iniciaron un romance confirmado por sus allegados.

¿Nació el amor? Una modelo argentina estaría saliendo con un famoso streamer

Se conoció quién fue el amor oculto de la actriz cuando empezó a actuar.

"Un amor lejos de todos": Pilar Gamboa reveló que tuvo un romance oculto con un famoso actor

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

"La pasé muy bien": Ian Lucas confirmó el romance con Evangelina Anderson

El reality busca atraer al público con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados

últimas noticias

Los ataques rusos sobre las centrales energéticas de Ucrania hace que la gente se quede sin calefacción en uno de los inviernos más duros de los últimos años, con temperaturas inferiores a los -20° C.

Donald Trump anunció una tregua de una semana en la guerra entre Rusia y Ucrania

Hace 10 minutos
El choque se produjo en la intersección de la avenida Luro y la calle Angelelli.

Mar del Plata: escapaba de la Policía, chocó contra un patrullero y murió

Hace 32 minutos
El jugador también integró la Selección argentina en la Copa América 2024.

Un campeón del mundo argentino jugará en otro equipo y busca volver a la Selección: "Está en mi cabeza"

Hace 1 hora
Patricia Bullrich encabezará el encuentro en el Senado.

Patricia Bullrich recibirá en el Senado a los familiares de Jeremías Monzón tras el crimen

Hace 1 hora
Cecilia Roth en la piel de Moria Casán.

Cecilia Roth desmintió conflictos con sus compañeras de elenco: "No fue así para nada"

Hace 1 hora