IR A
IR A

Flor Vigna reveló amenazas de un exnovio y en redes apuntaron a Luciano Castro

La cantante promocionó el lanzamiento de su tema La vara está baja con anécdotas de exnovios "manipuladores". Los palitos al actor en el medio de la crisis con Griselda Siciliani.

Flor Vigna lanza un nuevo tema con palitos para un ex.

Flor Vigna lanza un nuevo tema con palitos para un ex.

Flor Vigna lanzó este jueves su nuevo tema, La vara está baja, y reveló en Instagram distintas amenazas que le hicieron sus exnovios como parte de la promoción. "Después de tantas mentiras, manipulación y frases como 'si te vas, me mato' o 'tirate un tiro en el paladar', hay un antes y un después en la confianza, hay algo que se rompe para siempre", se lamentó.

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.
Te puede interesar:

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

"El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón", remarcó la cantante en una foto con una remera que hace referencia a los audios de Luciano Castro a Sarah Borrell durante su relación con Griselda Siciliani.

Flor Vigna Instagram
Publicación de Flor Vigna para promocionar su canción La vara está baja.

Publicación de Flor Vigna para promocionar su canción La vara está baja.

Vigna explicó: "Con el tiempo entendí que sanar no es callar y listo. Que soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente… Alquimizar el dolor".

Dos semanas atrás había subido un video en TikTok con un mensaje similar. "Yo reflexionando como perdí tanto tiempo con un cacas", escribió sobre las imágenes de ella sentada en el baño escuchando su nueva canción, y remató: "Me decía que si lo dejaba se mataba. Al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas".

En las dos publicaciones, por la crisis de Castro y Siciliani en el ojo mediático, en los comentarios no tardaron en relacionar las anécdotas con el actor.

"Que lo que dolió se vuelva cicatriz, no para endurecerte, sino para recordarte que nunca más tenés que hacerte tan mal a vos misma. De eso habla esta canción: de subir la vara con vos", concluyó Vigna.

Para el videoclip de su nuevo tema, la artista se tiñó el pelo de rojo y se puso extensiones. Documentó el proceso en su cuenta de TikTok.

La vara está baja de Flor Vigna

Embed - Flor Vigna - La Vara Esta Baja

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

últimas noticias

El choque se produjo en la intersección de la avenida Luro y la calle Angelelli.

Mar del Plata: escapaba de la Policía, chocó contra un patrullero y murió

Hace 18 minutos
El jugador también integró la Selección argentina en la Copa América 2024.

Un campeón del mundo argentino jugará en otro equipo y busca volver a la Selección: "Está en mi cabeza"

Hace 55 minutos
Patricia Bullrich encabezará el encuentro en el Senado.

Patricia Bullrich recibirá en el Senado a los familiares de Jeremías Monzón tras el crimen

Hace 57 minutos
Cecilia Roth en la piel de Moria Casán.

Cecilia Roth desmintió conflictos con sus compañeras de elenco: "No fue así para nada"

Hace 1 hora
play
Lourdes Fernández junto a su exnovio Leandro Esteban García Gómez, acusado de violencia de género.

El ex de Lourdes de Bandana irá a juicio por violencia de género: podría ir preso hasta 28 años

Hace 1 hora