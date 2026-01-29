Flor Vigna reveló amenazas de un exnovio y en redes apuntaron a Luciano Castro La cantante promocionó el lanzamiento de su tema La vara está baja con anécdotas de exnovios "manipuladores". Los palitos al actor en el medio de la crisis con Griselda Siciliani. + Seguir en







Flor Vigna lanza un nuevo tema con palitos para un ex.

Flor Vigna lanzó este jueves su nuevo tema, La vara está baja, y reveló en Instagram distintas amenazas que le hicieron sus exnovios como parte de la promoción. "Después de tantas mentiras, manipulación y frases como 'si te vas, me mato' o 'tirate un tiro en el paladar', hay un antes y un después en la confianza, hay algo que se rompe para siempre", se lamentó.

"El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón", remarcó la cantante en una foto con una remera que hace referencia a los audios de Luciano Castro a Sarah Borrell durante su relación con Griselda Siciliani.

Flor Vigna Instagram Publicación de Flor Vigna para promocionar su canción La vara está baja. Vigna explicó: "Con el tiempo entendí que sanar no es callar y listo. Que soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente… Alquimizar el dolor".

Dos semanas atrás había subido un video en TikTok con un mensaje similar. "Yo reflexionando como perdí tanto tiempo con un cacas", escribió sobre las imágenes de ella sentada en el baño escuchando su nueva canción, y remató: "Me decía que si lo dejaba se mataba. Al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas".

En las dos publicaciones, por la crisis de Castro y Siciliani en el ojo mediático, en los comentarios no tardaron en relacionar las anécdotas con el actor.