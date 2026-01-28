Fátima Florez reveló que Javier Milei escucha temas de Lali Espósito: "Es un artista"

La actriz reveló que "hay temas de Lali que sí le gustan" al Presidente porque "tiene sensibilidad con otros artistas". El mensaje de la cantante después del show.

Fátima Florez reveló que el presidente Javier Milei "antes" no conocía a la cantante Lali Espósito , pero que "hay temas que sí le gustan". "Es un artista, tiene sensibilidad con otros artistas ", apuntó la actriz y definió al jefe de Estado como "rockstar".

"Es un artista, se subió a cantar con (el Chaqueño) Palavecino y lo hizo muy bien ", insistió la imitadora en América TV y elogió su actuación en el Festival Jesús María .

La cantautora de No vayas a atender cuando el demonio llama incluyó en el videoclip de su tema Fanático a un actor similar al Presidente durante los versos " Y su mayor fantasía es un día ser yo / Si preguntan por mi video dice que no lo vio ". Además, se pueden identificar otras seis referencias contra Milei .

Lali lanzó la canción para responder a las críticas del mandatario por sus conciertos en festivales provinciales y al apodo Lali Depósito que los libertarios viralizaron en redes sociales. El ensañamiento inició como represalia al tuit de la actriz en contra de la victoria de La Libertad Avanza en 2023. "Qué peligroso, qué triste", se había lamentado .

Al ser consultada por las críticas de la panelista Marixa Balli a la presentación de Milei mientras se incendia la Patagonia, la exnovia del economista libertario remarcó que "está bien que cada uno exprese lo que sienta en el momento" y destacó que "es lo lindo de la democracia".

"Cada uno puede decir lo que quiera, hay libertad de expresión", reiteró Florez sin contradecir ni coincidir con la vedette.

El mensaje de Lali Espósito tras el show de Javier Milei en Mar del Plata

La cantante volvió a quedar en el centro de la escena política luego de que distintos usuarios interpretaran que realizó una publicación contra Milei sin mencionarlo. Tras el polémico show del Presidente en Mar del Plata, la artista compartió en sus historias de Instagram un fragmento de su canción Payaso con versos que no pasaron inadvertidos: “Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz, payaso”.

Minutos después, compartió un video de Amnistía Internacional Argentina sobre los incendios que arrasan la provincia de Chubut. Según el organismo, ya fueron afectadas más de 35.000 hectáreas, una superficie equivalente a más de 50.000 canchas de fútbol. “La magnitud es devastadora. La respuesta es insuficiente”, advirtieron desde Amnistía.

En el texto que acompañó la publicación, la organización agregó datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que ponen el foco en la política estatal frente a la emergencia ambiental. Mientras el fuego avanza, señaló que en 2025 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego dejó sin ejecutar casi el 25% de su presupuesto, unos 20 mil millones de pesos. Y que para 2026 se proyecta un recorte real del 71,6%, con impacto directo en menos horas de vuelo y una reducción de los sistemas de alerta temprana.