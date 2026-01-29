Balcarce: detuvieron a un hombre acusado de drogar con cocaína a sus seis hijos El padre negó los cargos y aseguró que su pareja tiene "problemas psiquiátricos". La Justicia ordenó su traslado al Penal de Batán tras confirmar que los menores, que tienen entre 6 meses y 11 años, presentaban la sustancia en sangre. Por + Seguir en







Los niños están internados en el Hospital Municipal.

Un hombre con antecedentes penales fue detenido en la ciudad bonaerense de Balcarce tras confirmarse que sus seis hijos, de entre 6 meses y 11 años, fueron drogados con cocaína. El caso salió a la luz tras una denuncia de la madre de los menores, quien alertó a la Comisaría de la Mujer sobre episodios de violencia y manifestó la sospecha de que su pareja suministraba estupefacientes a los niños.

La Fiscalía Descentralizada de Balcarce, a cargo de Rodolfo Moure, ordenó de inmediato el traslado de los menores al Hospital Municipal para realizar estudios toxicológicos. Los informes médicos ratificaron la presencia de cocaína en el organismo de todos los hermanos, lo que activó de urgencia el protocolo de protección oficial y el pedido de captura del progenitor.

Durante un allanamiento en la vivienda familiar, las autoridades secuestraron dosis de cocaína y hallaron restos de la sustancia esparcidos sobre una mesada. Entre los elementos incautados se encuentra una lata de leche en polvo que arrojó resultados "no concluyentes", por lo que se ordenaron peritajes adicionales para determinar si fue utilizada como vía de contaminación.

Al prestar declaración ante la Justicia, el acusado negó los cargos y aseguró que su pareja tiene “problemas psiquiátricos”, según consignaron fuentes judiciales. Pese a su descargo, el fiscal mantuvo la medida de detención en la Unidad Penal de Batán mientras se aguardan los resultados de nuevas pericias complementarias para descartar eventuales falsos positivos en los análisis iniciales.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, un delito que contempla una escala penal de entre 6 y 20 años de prisión. Como parte de la instrucción, los investigadores evalúan someter a los niños de mayor edad a entrevistas en Cámara Gesell para profundizar en la mecánica del suministro de la droga.