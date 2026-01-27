Tensión en la llegada de Javier Milei al ensayo con Fátima Florez

Libertarios y personas críticas con la gestión de La Libertad Avanza recibieron al Presidente en el teatro Roxy. A las 21 se presenta en FATIMA UNIVERSAL.

El presidente Javier Milei llegó al teatro Roxy para ensayar con la actriz Fátima Florez el cierre del show de FATIMA UNIVERSAL de este martes y afuera, con la Policía de por medio, se reunieron libertarios para festejar su presencia y grupos críticos con la gestión de La Libertad Avanza. Un grupo en cada vereda.

" A laburar / A laburar / A laburar ", entonaron los libertarios en la puerta del establecimiento. El canto fue respondido con " No se vende, la patria no se vende / No se vende, la patria no se vende / No se vende, la patria no se vende " de parte de los opositores al Gobierno, entre quienes se encontraban adolescentes y un excombatiente de Malvinas.

Entre los defensores de Milei, un hombre contó que tiene tres trabajos y que la está "pasando excelente" , aseguró que en Mar del Plata los locales y los hoteles están "todos llenos" y celebró que "vuelve la cultura del trabajo".

Matías, de vacaciones en la Costa junto a su pareja por 10 días, criticó a quienes no les alcanza con un trabajo y "no buscan laburos" . "Quieren todo de arriba", apuntó en diálogo con el movilero de C5N Sergio Cirigliano y agregó: "Muchos años de vaguerío".

En la misma línea, una jubilada de 63 años aseguró que vivió "todo" y definió: "Muchos años a la deriva, ahora hay que poner las cosas como tiene que ser".

"No me importa lo que yo gano. Necesitábamos el cambio, aunque tengamos que pelear ahora, vamos para bien", insistió la mujer y al ser consultada por una lista de medidas que van "para bien", solo deslizó: "En muchas cosas vamos para bien".

Los críticos del jefe de Estado buscaron a Cirigliano para aportar su punto de vista. "Que se vaya el hijo de re mil puta, que se vaya a Estados Unidos, a chuparle el culo a todos esos hijos de re mil puta. Nos está vendiendo el país el hijo de puta este", apuntó una joven visiblemente enojada.

Otro hombre enumeró: "Le pegan a los jubilados, queman la Patagonia, venden Ushuaia. Que se vaya el trastornado este, no tiene futuro el país así". La primera mujer lo interrumpió y describió a quienes habían acudido a respaldar al Presidente.

"Toda esta gente, no veo ninguno que sea raza aria, son todos negros laburantes como nosotros. No sé qué hacen defendiendo a este pelotudo, son unos pelotudos", concluyó.

En el interior, se podía escuchar a Milei ensayando El rock del gato de Ratones paranoicos, un tema que ya había interpretado en su concierto en el Movistar Arena. "Llegó con una gran sonrisa el Presidente, en su salsa, contento y con un gran operativo de seguridad", describió Cirigliano.