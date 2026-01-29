Donald Trump anunció una tregua de una semana en la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos aseguró que su par ruso, Vladimir Putin, aceptó un alto al fuego temporal durante el momento más duro del invierno europeo.

Los ataques rusos sobre las centrales energéticas de Ucrania hace que la gente se quede sin calefacción en uno de los inviernos más duros de los últimos años, con temperaturas inferiores a los -20° C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este jueves que se comunicó con su par ruso, Vladimir Putin , para solicitarle una tregua temporal en los bombardeos periódicos contra el sistema energético de Ucrania debido a las temperaturas bajo cero del invierno europeo. Según detalló el mandatario norteamericano durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Moscú aceptó un alto al fuego de una semana.

La cifra de muertos por la guerra Rusia-Ucrania se acerca a los 2 millones, más que Vietnam

"He pedido personalmente al presidente Putin que no dispare contra Kiev y otras ciudades durante una semana, y lo ha aceptado", aseguró Trump. De todos modos, el Kremlin todavía no confirmó el cese al fuego anunciado por Washington . Dmitri Peskov, vocero del gobierno ruso, le dijo a la prensa que le preguntó al respecto: "No, todavía no puedo comentar sobre esto".

En caso que la tregua se concrete, la suspensión de los bombardeos rusos hacia los sistemas energéticos de Ucrania supondría un alivio para Kiev, que pasó varios de los últimos días en un apagón total. Resulta que este invierno es uno de los más crudos de los últimos años y en los próximos días se esperan temperaturas inferiores a los -20° en el país, por lo que millones de personas sufren ante la falta de calefacción, agua caliente y luz.

Si bien los ucranianos y ucranianas están acostumbrados a vivir inviernos extremos, la interrupción del servicio energético hace que las tuberías de las calderas se congelen y empiecen a explotar dentro de las casas. Así lo han contado en exclusiva algunos residentes en el país en diálogo con C5N.

Ante esta situación, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , le agradeció a Trump su mediación y contó que esta tregua temporal ya había sido planteada durante la reunión trilateral que se realizó la semana pasada en Abu Dabi . "Nuestros equipos lo debatieron en Emiratos Árabes. Esperemos que el acuerdo se implemente. Los pasos para desescalar contribuyen a un progreso real para terminar la guerra”, dijo el mandatario sobre el segundo cese al fuego en la guerra que está próxima a cumplir cuatro años de su inicio.

La primera tregua en la guerra entre Rusia y Ucrania sucedió en marzo del año pasado, cuando Kiev y Moscú no atacaron durante cinco meses sus respectivas infraestructuras energéticas en el Mar Negro. Este acuerdo también fue logrado gracias a la mediación de Estados Unidos. Por último, este domingo se retornarán los diálogos de paz. Concretamente, se encontrarán las delegaciones diplomáticas de Rusia y Ucrania.

Las bajas militares en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania podrían superar el umbral de los 2 millones de personas durante la próxima primavera europea (el otoño en Argentina). Así lo indica un informe publicado este martes por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), con base en la ciudad de Washington.

El documento detalla que, tras casi 4 años de combates, el ejército ruso registra 1,2 millones de soldados fallecidos. Por su parte, las fuerzas ucranianas se aproximan a los 600 mil efectivos entre muertos, heridos y personal con paradero desconocido.

Estas estadísticas representan las cifras más altas en un enfrentamiento a nivel mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. El reporte supera incluso los registros históricos de la guerra de Vietnam (1955 a 1975) o el cruento enfrentamiento entre Irak e Irán durante los '80.

Ataque Ucrania Rusia 5-7-25.png © Servicio de Emergencia de Ucrania/Vía Reuters

Dentro de las filas del Kremlin, la investigación calcula aproximadamente 325 mil víctimas fatales desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. En el bando de Kiev, los fallecimientos en combate oscilan entre 100 mil y 140 mil integrantes de sus fuerzas armadas. El laboratorio de ideas atribuye el alto índice de mortalidad ruso a tácticas deficientes y a la falta de operaciones conjuntas efectivas. A pesar de la superioridad numérica, Moscú apenas tomó un 1,5% del territorio vecino desde el comienzo de 2024.

Actualmente, las tropas invasoras controlan cerca del 20% del suelo ucraniano con avances diarios de apenas 20 a 70 metros. Esta situación se da en un contexto de desgaste extremo para ambas naciones involucradas en la disputa territorial.