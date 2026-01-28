IR A
Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

La separación que había empezado en buenos términos se volvió irreconciliable, tras un grave accidente de la hija en un concurso de equitación.

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

La separación de María Susini y Facundo Arana empezó siendo una trascendido y tras la confirmación de los protagonistas, surgieron testigos de la crisis total de la pareja: revelaron que la modelo impidió que el actor vea a su hija.

El extraño episodio sucedió en Mar del Plata, donde la familia está de vacaciones desde enero, cuando la hija de los famosos, India, cuando sufrió un accidente haciendo equitación y fue derivada a un hospital de la zona.

Según contaron en LAM, que conduce Ángel de Brito, en América, en el momento del siniestro donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza, no estaba ninguno de sus padres, y la joven fue asistida por su entrenador y un jinete chileno.

Además, la panelista Pilar Smith remarcó cuál fue la actitud de Susini contra Arana: “María habría dicho que no fuera Facundo. Que no fuera el padre al hospital”, dijo y agregó: "Facundo llegó al hospital, pero no lo dejaron ingresar... María había dado la orden de que no entrara”, aseguraron en el panel.

¿Por qué se separaron Facundo Arana y María Susini?

La separación de Facundo Arana y María Susini fue confirmada tras casi 20 años juntos. Si bien la ruptura no fue confirmada oficialmente, todo habría sucedido a fin de 2025 y con el transcurrir de los días cada uno de los protagonistas dio su versión de los hechos. Él dijo que había u una "crisis" y ella prefirió no hablar con la prensa.

Recientemente se conoció un episodio ocurrido a principios de enero durante un accidente ecuestre de su hija mayor, durante la Copa de Verano en Mar del Plata, donde India sufrió una caída grave, y la modelo impidió que el actor ingrese a ver a la menor.

