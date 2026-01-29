¿Nació el amor? Una modelo argentina estaría saliendo con un famoso streamer La hija de un exitoso conductor de televisión y el boxeador iniciaron una relación que, según sus allegados, "es más que una amistad". + Seguir en







La influencer y el streamer iniciaron un romance confirmado por sus allegados.

La noticia de un nuevo romance sacude a las redes sociales y surgió desde el equipo de LAM (América), donde aseguraron que una modelo argentina con proyección internacional y un famoso influencer fitness habrían iniciado una relación. Según sus allegados, el vínculo trascendió las pantallas de celular y se habría convertido en "más que una amistad".

El verano en la farándula argentina está caliente en este 2026 y los escándalos amorosos están a la orden del día, pero también hay lugar para los nuevos romances. Juanita Tinelli y Tomás Mazza estarían comenzando una relación que, según aseguran los más cercanos, trasciende el vínculo amistoso. Todo comenzó en redes, ya que según LAM "se comentaban mucho los posteos".

Juanita Tinelli "Él hizo un vivo en su momento, en diciembre, y atiende el teléfono, y era la voz de ella (Juanita)", indicó una de las periodistas. El boxeador amateur de 25 años es uno de los influencers argentinos más reconocidos en el ámbito del entrenamiento físico y, además, fomenta el estilo de vida saludable en redes sociales, donde comparte sus rutinas diarias y consejos de nutrición.

Tomás Mazza cuenta con millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, y alcanzó la popularidad mediática tras participar en eventos masivos como Párense de Manos y La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, donde se enfrentó a figuras internacionales del streaming.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tomas Mazza (@mazzatomas) Por el lado de la modelo de 22 años, hace poco atravesó una tormenta mediática tras la polémica familiar del clan Tinelli y su reciente y escandalosa separación. En noviembre pasado se filtraron los detalles del conflicto entre ella y su padre, Marcelo Tinelli, por las amenazas de muerte que recibió. Asimismo, ese conflicto habría originado que se distanciara de sus hermanas y provocó la crítica de sus seguidores en redes sociales y en los medios.

Por otra parte, se separó de Bautista Cuiña en medio de rumores de escándalo por sus "conductas tóxicas". La relación duró apenas cuatro meses, pero fue suficiente como para dejar tela para cortar para la prensa del corazón. La separación no fue en buenos términos: sus allegados aseguraron que "al principio estaban super mega enamorados, muy bien, pero cuando él descubrió una faceta de ella, dijo 'no es por acá'. La dejó y la abandonó".