Javier Milei, a Mar del Plata en el "Tour de la Gratitud": encuentro vecinal, Derecha Fest y reencuentro con Fátima Florez

El Presidente cuenta con una agenda cargada en La Feliz para este lunes, a donde estará acompañado por integrantes de su Gabinete en el marco de su gira federal.

Javier Milei visitó Mar del Plata en octubre de 2025.

El propósito de la visita es agradecer personalmente a los ciudadanos y turistas por el respaldo brindado a su administración desde el inicio de la gestión, y es el puntapié inicial de una serie de visitas que el mandatario planea realizar en distintas ciudades del país.

El primer encuentro público está programado para este lunes a las 20.30. La convocatoria tendrá lugar en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, un punto neurálgico de la zona comercial marplatense.

Durante la actividad, el Jefe de Estado estará acompañado por integrantes de su Gabinete. El objetivo del encuentro es dialogar con los asistentes y compartir "los avances del proceso de transformación" que el Poder Ejecutivo impulsa bajo la plataforma de La Libertad Avanza (LLA).

La agenda oficial en la ciudad balnearia continuará el martes 27 con la participación del mandatario en La Derecha Fest. Este evento, organizado por su biógrafo Nicolás Márquez, funciona como una plataforma de encuentro para el movimiento conservador y los principales referentes del sector libertario.

Esta "convención política", como la definen en el entorno presidencial, congregará a ministros, legisladores nacionales y diversos influencers que promueven las ideas del oficialismo. La jornada busca reafirmar el rumbo ideológico del Gobierno frente a sus militantes y el público general.

En el cierre de su paso por Mar del Plata, el mandatario asistirá como espectador a la obra Fátima Universal. Milei concurrirá al Teatro Roxy tras recibir una invitación especial de la humorista Fátima Florez, protagonista del espectáculo y expareja del Presidente, quien lo invitará a cantar al escenario.

