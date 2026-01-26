Javier Milei, a Mar del Plata en el "Tour de la Gratitud": encuentro vecinal, Derecha Fest y reencuentro con Fátima Florez El Presidente cuenta con una agenda cargada en La Feliz para este lunes, a donde estará acompañado por integrantes de su Gabinete en el marco de su gira federal. Por + Seguir en







El presidente Javier Milei retoma este lunes su agenda y viaja a Mar del Plata en el marco de su denominada gira federal "Tour de la Gratitud". Se reunirá con vecinos en la calle Güemes, participará del evento La Derecha Fest y asistirá a la obra de su expareja, Fátima Florez.

El propósito de la visita es agradecer personalmente a los ciudadanos y turistas por el respaldo brindado a su administración desde el inicio de la gestión, y es el puntapié inicial de una serie de visitas que el mandatario planea realizar en distintas ciudades del país.

El primer encuentro público está programado para este lunes a las 20.30. La convocatoria tendrá lugar en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, un punto neurálgico de la zona comercial marplatense.

Durante la actividad, el Jefe de Estado estará acompañado por integrantes de su Gabinete. El objetivo del encuentro es dialogar con los asistentes y compartir "los avances del proceso de transformación" que el Poder Ejecutivo impulsa bajo la plataforma de La Libertad Avanza (LLA).

En Mar del Plata reafirmamos el rumbo de libertad que eligieron los argentinos.



En Mar del Plata reafirmamos el rumbo de libertad que eligieron los argentinos.



Gracias por acompañar este proceso histórico que quiere transformar la Argentina. VLLC!!! — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 23, 2026 La agenda oficial en la ciudad balnearia continuará el martes 27 con la participación del mandatario en La Derecha Fest. Este evento, organizado por su biógrafo Nicolás Márquez, funciona como una plataforma de encuentro para el movimiento conservador y los principales referentes del sector libertario.