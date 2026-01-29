29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La UTA y las empresas de transporte tendrán una reunión clave para evitar otro paro de colectivos

El encuentro se llevará adelante este viernes a las 11 en la Secretaría de Trabajo, en el marco de la negociación paritaria. El gremio advirtió que convocará a una medida de fuerza si no se firma un acuerdo.

Por
La reunión será para evitar un nuevo paro de colectivos.

La reunión será para evitar un nuevo paro de colectivos.

Te puede interesar:

Sorpresivo paro de colectivos: dos líneas que cruzan el AMBA no prestan servicio

El cónclave se llevará a cabo este viernes a las 11 y tendrá como eje principal discutir los salarios de los trabajadores nucleados en la UTA. Por lo pronto, el sueldo básico del sector es de $1.370.000 y piden elevarlo al menos a $1.550.000, mientras que las cámaras empresariales marcaron que la suba solo podría implementarse con un mayor nivel de subsidios o una suba en las tarifas.

La última reunión se realizó el martes, cuando fuentes de la UTA confirmaron a C5N que recibieron propuestas salariales, pero no se llegó a una definición, y acordaron continuar las negociaciones, en las que el Gobierno oficia de mediador.

En este marco, en un comunicado enviado a este medio, el sindicato alertó sobre la situación de los trabajadores del sector: "Informamos que resulta imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura. Esta realidad no admite más dilaciones ni respuestas evasivas".

roberto fernandez uta
Roberto Fernández, secretario general de la UTA.

Roberto Fernández, secretario general de la UTA.

En tal sentido, el sindicato marcó la postura de las empresas. "Por si esto fuera poco, las entidades empresarias conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacer frente", expresaron. Previamente, el gremio, cuyo secretario general es Roberto Fernández, afirmó que el sector empresarial ofreció un incremento del 1%.

En tanto, la UTA alertó que convocará a una medida de fuerza si no se rubrica un incremento salarial en la próxima reunión: "En este contexto, y atento a la convocatoria a audiencia por parte de la autoridad laboral y a la activa intervención por parte de las nuevas autoridades de Transporte y Economía, esta organización sindical manifiesta al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social, esta parte accede dejando expresamente planteado que asistiremos a la próxima audiencia convocada para el día viernes 30 de enero a las 11 horas, en la cual, de no lograrse firmar el aumento salarial, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial".

De la audiencia del martes formaron parte la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

Comunicado UTA
El comunicado de la UTA.

El comunicado de la UTA.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

¿Otro paro de colectivos? La UTA advirtió que convocará a una medida de fuerza si no hay acuerdo

play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

play

¿Otro paro de colectivos en el AMBA? Se suspendió la paritaria de la UTA

El Gobierno anunció cambios en Trenes Argentinos.

Renunciaron las autoridades de Trenes Argentinos, tras la salida del ministro de Transporte

Paro de colectivos desde las 13.

Se levantó el paro de colectivos en el AMBA: El Nuevo Halcón programó la reunión para el viernes

play

El emotivo testimonio de los abuelos de Jeremías: "Era nuestro compañero"

Rating Cero

La mediática dio detalles de su relación con el creador digital.

"Me enseñó...": Julieta Poggio reveló detalles de la relación abierta con su novio

La influencer y el streamer iniciaron un romance confirmado por sus allegados.

¿Nació el amor? Una modelo argentina estaría saliendo con un famoso streamer

Se conoció quién fue el amor oculto de la actriz cuando empezó a actuar.

"Un amor lejos de todos": Pilar Gamboa reveló que tuvo un romance oculto con un famoso actor

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

"La pasé muy bien": Ian Lucas confirmó el romance con Evangelina Anderson

El reality busca atraer al público con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados

C5N renueva su programación. 

Desde este lunes, C5N relanza su programación para el 2026

últimas noticias

play

El emotivo testimonio de los abuelos de Jeremías: "Era nuestro compañero"

Hace 10 minutos
La reunión será para evitar un nuevo paro de colectivos.

La UTA y las empresas de transporte tendrán una reunión clave para evitar otro paro de colectivos

Hace 21 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 30 de enero

Hace 24 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 30 de enero

Hace 24 minutos
La mediática dio detalles de su relación con el creador digital.

"Me enseñó...": Julieta Poggio reveló detalles de la relación abierta con su novio

Hace 25 minutos