La UTA y las empresas de transporte tendrán una reunión clave para evitar otro paro de colectivos El encuentro se llevará adelante este viernes a las 11 en la Secretaría de Trabajo, en el marco de la negociación paritaria. El gremio advirtió que convocará a una medida de fuerza si no se firma un acuerdo.







La reunión será para evitar un nuevo paro de colectivos.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volverá a reunirse este viernes con representantes de empresas de transporte en la Secretaría de Trabajo, en el marco del conflicto salarial de los trabajadores. Se tratará de un encuentro clave, ya que el gremio advirtió que, en caso de que no se firme un acuerdo, convocará a una medida de fuerza.

El cónclave se llevará a cabo este viernes a las 11 y tendrá como eje principal discutir los salarios de los trabajadores nucleados en la UTA. Por lo pronto, el sueldo básico del sector es de $1.370.000 y piden elevarlo al menos a $1.550.000, mientras que las cámaras empresariales marcaron que la suba solo podría implementarse con un mayor nivel de subsidios o una suba en las tarifas.

La última reunión se realizó el martes, cuando fuentes de la UTA confirmaron a C5N que recibieron propuestas salariales, pero no se llegó a una definición, y acordaron continuar las negociaciones, en las que el Gobierno oficia de mediador.

En este marco, en un comunicado enviado a este medio, el sindicato alertó sobre la situación de los trabajadores del sector: "Informamos que resulta imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura. Esta realidad no admite más dilaciones ni respuestas evasivas".

roberto fernandez uta Roberto Fernández, secretario general de la UTA. En tal sentido, el sindicato marcó la postura de las empresas. "Por si esto fuera poco, las entidades empresarias conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacer frente", expresaron. Previamente, el gremio, cuyo secretario general es Roberto Fernández, afirmó que el sector empresarial ofreció un incremento del 1%.

En tanto, la UTA alertó que convocará a una medida de fuerza si no se rubrica un incremento salarial en la próxima reunión: "En este contexto, y atento a la convocatoria a audiencia por parte de la autoridad laboral y a la activa intervención por parte de las nuevas autoridades de Transporte y Economía, esta organización sindical manifiesta al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social, esta parte accede dejando expresamente planteado que asistiremos a la próxima audiencia convocada para el día viernes 30 de enero a las 11 horas, en la cual, de no lograrse firmar el aumento salarial, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial". De la audiencia del martes formaron parte la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba). Comunicado UTA El comunicado de la UTA.