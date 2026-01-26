IR A
Fátima Florez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo y reveló qué rol tendrá sobre el escenario

La actriz y comediante adelantó que el mandatario estará en el Teatro Roxy, donde tendrá una participación activa sobre las tablas durante la función de "Fátima Universal".

La actriz y comediante Fátima Florez confirmó que el presidente Javier Milei asistirá el martes a su espectáculo teatral en Mar del Plata. La imitadora adelantó que el mandatario no solo estará en la audiencia del Teatro Roxy, sino que tendrá una participación activa sobre el escenario durante la función de "Fátima Universal".

En declaraciones al programa "El amor es más fuerte", que conduce Nancy Pazos por Radio 10, la actriz reveló cuál será el rol del jefe de Estado en el cierre de la obra. "Al final del show parece que va a cantar 'El rock del gato', es parte de su repertorio", aseguró Florez, confirmando la intervención musical de su expareja en plena temporada marplatense.

La artista profundizó sobre la dinámica de la visita y las expectativas generadas en torno a la presencia del mandatario en la sala. Destacó el interés histórico de Milei por su trabajo artístico, al señalar que el respeto profesional precede al vínculo personal. "Él siempre fue muy admirador mío, me lo expresó antes de que fuéramos novios. Tiene imitaciones preferidas mías, le gusta mucho mi laburo", comentó.

Respecto al contenido del espectáculo, la humorista detalló las preferencias del Presidente y las novedades que encontrará. "Le gusta el personaje de Cher, Liza Minnelli, Marilyn Monroe y un montón más... En este show hay un montón de imitaciones que él no vio, así que va a ser una sorpresa", indicó.

Embed - EL REENCUENTRO DE FÁTIMA FLOREZ Y JAVIER MILEI | Fátima Florez en #ElAmorEsMasFuerte

La entrevista también abordó la relación actual entre ambos tras la ruptura sentimental, donde la actriz enfatizó la armonía del vínculo. "Nosotros nos llevamos muy bien. En mi caso, me llevo bien con mis ex y tiene que ver con que soy relajada y cero rencorosa. El que se enoja pierde", remarcó.

Para finalizar, Florez hizo hincapié en la conexión intelectual que mantiene con su expareja. "Tenemos charlas muy profundas y siempre me dijo que tengo una inteligencia poco convencional", concluyó.

