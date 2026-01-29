Pilar Gamboa reveló a Moria Casán que tuvo un romance oculto con un reconocido actor y que lo pudo mantener en secreto durante años: "Viví una historia de amor de muchos años", confesó.
Tras años de ser vinculada con Esteban Lamothe, la actriz de Envidiosa reveló quién fue el hombre con el que tuvo una relación durante mucho tiempo y sin que nadie lo supiera.
Pilar Gamboa reveló a Moria Casán que tuvo un romance oculto con un reconocido actor y que lo pudo mantener en secreto durante años: "Viví una historia de amor de muchos años", confesó.
La actriz de la serie Envidiosa, que protagoniza Griselda Siciliani, respondió a la conductora de El Trece sobre el mito de que tuvo una relación con su colega Esteban Lamothe y aseguró: "No, nunca fui su novia".
La artista decidió contar que su amor oculto fue Rodrigo de la Serna, y que todo ocurrió cuando "eran muy chiquitos". Explicó que la relación fue de muy bajo perfil, como el de su compañero de entonces.
Gamboa remarcó que se enamoró "trabajando" y fue directa cuando La One le preguntó si su amor era hombre o mujer: "De un hombre. No me gustan las mujeres, ojalá. A veces pienso 'qué fácil sería', pero no".
El supuesto romance entre la actriz Pilar Gamboa y Esteban Lamothe fue desmentido por la propia actriz, quien, para terminar con los rumores, aclaró que son amigos desde la adolescencia. La relación estrecha entre ambos, tanto en lo profesional como personal, hizo que los vincularan. Él sale con su compañera de elenco en Envidiosa, Débora Nishimoto, y confirmó su relación en octubre de 2024.