IR A
IR A

"Un amor lejos de todos": Pilar Gamboa reveló que tuvo un romance oculto con un famoso actor

Tras años de ser vinculada con Esteban Lamothe, la actriz de Envidiosa reveló quién fue el hombre con el que tuvo una relación durante mucho tiempo y sin que nadie lo supiera.

Se conoció quién fue el amor oculto de la actriz cuando empezó a actuar.

Se conoció quién fue el amor oculto de la actriz cuando empezó a actuar.

Redes sociales

Pilar Gamboa reveló a Moria Casán que tuvo un romance oculto con un reconocido actor y que lo pudo mantener en secreto durante años: "Viví una historia de amor de muchos años", confesó.

El reality busca atraer al público con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.
Te puede interesar:

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados

La actriz de la serie Envidiosa, que protagoniza Griselda Siciliani, respondió a la conductora de El Trece sobre el mito de que tuvo una relación con su colega Esteban Lamothe y aseguró: "No, nunca fui su novia".

La artista decidió contar que su amor oculto fue Rodrigo de la Serna, y que todo ocurrió cuando "eran muy chiquitos". Explicó que la relación fue de muy bajo perfil, como el de su compañero de entonces.

Gamboa remarcó que se enamoró "trabajando" y fue directa cuando La One le preguntó si su amor era hombre o mujer: "De un hombre. No me gustan las mujeres, ojalá. A veces pienso 'qué fácil sería', pero no".

Embed

¿Cómo nació el rumor de romance entre Pilar Gamboa y Lamothe?

El supuesto romance entre la actriz Pilar Gamboa y Esteban Lamothe fue desmentido por la propia actriz, quien, para terminar con los rumores, aclaró que son amigos desde la adolescencia. La relación estrecha entre ambos, tanto en lo profesional como personal, hizo que los vincularan. Él sale con su compañera de elenco en Envidiosa, Débora Nishimoto, y confirmó su relación en octubre de 2024.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luciano Castro y Griselda Siciliani.
play

Moria Casán contó que Griselda Siciliani y Luciano Castro "siguen": "Tienen piel, mi amor"

La pareja que está en el top de tendencias debido a una infidelidad y un posible quiebre

Cuál es la famosa pareja argentina que afronta rumores de separación por un audio viral

La situación de la actriz tras la ruptura.

Revelan cómo está Griselda Siciliani tras su separación con Luciano Castro

La actriz fue una de las elegidas para personificar a la mítica conductora argentina.

"No tenés códigos": Cecilia Roth, furiosa por los rumores de peleas en la serie de Moria Casán

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas fue determinante con Griselda Siciliani.

Tras el escándalo con Luciano Castro, Sabrina Rojas cruzó con todo a Griselda Siciliani

últimas noticias

La reunión será para evitar un nuevo paro de colectivos.

La UTA y las empresas de transporte tendrán una reunión clave para evitar otro paro de colectivos

Hace 9 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 30 de enero

Hace 12 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 30 de enero

Hace 12 minutos
La mediática dio detalles de su relación con el creador digital.

"Me enseñó...": Julieta Poggio reveló detalles de la relación abierta con su novio

Hace 13 minutos
Uno de los cuidacoches sufrió un traumatismo de cráneo.

Video: violenta pelea entre dos cuidacoches en pleno centro de Córdoba

Hace 19 minutos