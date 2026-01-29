"La pasé muy bien": Ian Lucas confirmó el romance con Evangelina Anderson En medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity, el youtuber dio su versión sobre la relación que lo unió a la modelo y desmintió los dichos de ella. "No fue sólo un shippeo", aseguró. + Seguir en







Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche. Redes Sociales

El youtuber Ian Lucas rompió el silencio y habló de la clase de relación que tuvo con Evangelina Anderson, a quien conoció en MasterChef Celebrity: "No fue sólo un shippeo", aseguró.

El participante del reality de cocina y la modelo fueron el centro de los comentarios por su complicidad y cercanía, incluso más allá de las grabaciones de Telefe. Mientras la exmujer del entrenador Martín Demichelis negó un romance, él salió a dar su versión. "Fui feliz, la pase muy bien", remarcó.

"Yo soy muy sincero. Yo les dije siempre, los que vieron el programa y tienen dos dedos de frente entienden que yo no me enganché de un shippeo de un programa claramente... O sea, pasan cosas atrás”, respondió el joven.

Cuando le preguntaron por su compañera de televisión, si se había enterado en vivo de que ella dijo que era todo para las cámaras y que no había nada entre ambos, él remarcó: "Me había enterado unos días antes, no me gustó y no habíamos hablado entre nosotros".

Embed IAN LUCAS LE RESPONDE A EVANGELINA ANDERSON



"Yo no me engancho de un shippeo en un programa"

"No me gustó lo que dijo Evangelina"

"Fui feliz, la pasé muy bien"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/C8mpzJi3BM — América TV (@AmericaTV) January 28, 2026 Qué se sabe del romance de Evangelina Anderson con Ian Lucas Los rumores de romance de Evangelina Anderson con el youtuber Ian Lucas son recientes, ya que empezaron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe. La pareja mediática tuvo gran repercusión entre los seguidores del reality de cocina, luego de la separación de la modelo con el exDT de River Martín Demichelis después de casi 20 años de matrimonio y tres hijos en común.