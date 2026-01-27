Escapó de un control policial, chocó y murió: estaba prófugo desde septiembre

Reynaldo Leiva Villalba, de 37 años, era buscado por la Justicia por no regresar a la cárcel de Lisandro Olmos, donde cumplía una condena de ocho años, tras una salida transitoria.

Un hombre de 37 años murió el lunes por la noche al protagonizar un violento accidente de tránsito mientras huía de un control policial en La Plata. Se trata de Reynaldo Leiva Villalba , quien estaba prófugo de la Justicia desde septiembre por no regresar a la cárcel de Lisandro Olmos, donde cumplía una condena, tras una salida transitoria.

El hombre circulaba a alta velocidad en un Peugeot 206 negro acompañado por dos mujeres de 20 y 23 años cuando se produjo el siniestro fatal. La secuencia comenzó en la intersección de las calles 155 y 44, donde personal de la Subcomisaría La Unión realizaba un operativo de control vehicular.

Al recibir la orden de detenerse, el conductor ignoró a los agentes, aceleró y emprendió la fuga por la avenida 155 en dirección a Melchor Romero, desatando una persecución.

El escape culminó a la altura de las calles 39 y 40, donde el Peugeot impactó de frente contra una camioneta JMC conducida por un hombre de nacionalidad china, quien resultó ileso y dio negativo en el test de alcoholemia. Tras el choque, el auto del fugitivo golpeó un poste de luz y terminó volcando .

Leiva Villalba falleció en el lugar, mientras que sus acompañantes fueron trasladadas al Hospital Alejandro Korn con lesiones leves. Durante la inspección del vehículo siniestrado, la Policía Bonaerense incautó $539.600 en efectivo que se encontraban sueltos en el interior del habitáculo.

Antecedentes por armas y drogas: el historial delictivo y la situación procesal de la víctima

Tras ser identificado por su hermano, se confirmó que el fallecido cumplía una condena de 8 años de prisión por portación ilegal de arma de fuego, dictada por el Tribunal en lo Criminal N°5. Desde el pasado 6 de septiembre, se encontraba en condición de evadido al no regresar al penal de Lisandro Olmos tras una salida transitoria.

El prontuario de Leiva Villalba incluía causas abiertas desde 2018 en jurisdicciones de La Plata y Lomas de Zamora. Sus antecedentes penales abarcaban delitos reiterados por tenencia y portación de armas, así como infracciones a la Ley 23.737 vinculadas a estupefacientes.

La investigación judicial comenzó bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N°11 de La Plata. Posteriormente, las actuaciones fueron derivadas a la UFI N°14, a cargo de la fiscal Patricia Tesano, especializada en delitos culposos, quien llevará adelante la causa por el accidente.