Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados El reality de Telefe comenzará el lunes 23 de febrero. En la nueva casa convivirán influencers, exparticipantes y amigos de Wanda Nara.







El reality busca atraer al público con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos. Redes sociales

El suspenso sobre quiénes son los famosos que estarán en Gran Hermano Generación Dorada terminó cuando se filtró la lista de los participantes reconocidos que ingresarán al reality de Telefe.

Entre los elegidos para esta nueva edición figuran desde exjugadores de temporadas anteriores hasta influencers del momento, que fueron seleccionados en un amplio casting: hay perfiles tranquilos y otros explosivos, y ya salieron las fotos de promoción oficial.

En el programa de Ángel de Brito, LAM, la panelista Pilar Smith reveló los nombres de la cantante Divina Gloria; la actriz Alejandra Majluf; el estilista y amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios; Inés Lucero, exparticipante de Survivor; y el ex Gran Hermano Emanuel Di Gioia.

Entre las nuevas generaciones, convocaron al influencer Franco Poggio, conocido en el mundo digital y actual pareja del locutor y presentador Lizardo Ponce.