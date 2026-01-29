IR A
Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados

El reality de Telefe comenzará el lunes 23 de febrero. En la nueva casa convivirán influencers, exparticipantes y amigos de Wanda Nara.

El reality busca atraer al público con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

El suspenso sobre quiénes son los famosos que estarán en Gran Hermano Generación Dorada terminó cuando se filtró la lista de los participantes reconocidos que ingresarán al reality de Telefe.

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.
Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Entre los elegidos para esta nueva edición figuran desde exjugadores de temporadas anteriores hasta influencers del momento, que fueron seleccionados en un amplio casting: hay perfiles tranquilos y otros explosivos, y ya salieron las fotos de promoción oficial.

En el programa de Ángel de Brito, LAM, la panelista Pilar Smith reveló los nombres de la cantante Divina Gloria; la actriz Alejandra Majluf; el estilista y amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios; Inés Lucero, exparticipante de Survivor; y el ex Gran Hermano Emanuel Di Gioia.

Entre las nuevas generaciones, convocaron al influencer Franco Poggio, conocido en el mundo digital y actual pareja del locutor y presentador Lizardo Ponce.

Cuándo empieza GH Generación Dorada en Telefe

El inicio de Gran Hermano Generación Dorada está previsto para el 23 de febrero, según la confirmación del propio canal en el segmento Telefe Noticias. " Arranca Gran Hermano Generación Dorada el lunes 23 de febrero. Se vuelven a abrir las puertas de la casa más famosa del país". La noticia sobre el reality también se difundió en las redes: "El lunes 23 de febrero los vas a conocer. El lunes 23 de febrero la casa comienza a latir".

