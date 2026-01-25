IR A
IR A

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

El Presidente pasará por el teatro después de encabezar el Tour de la Gratitud en la Costa. La actriz intentará que suba al escenario.

Fátima Florez y Javier Milei.

Fátima Florez y Javier Milei.

El presidente Javier Milei encabezará este lunes en Mar del Plata el Tour de la Gratitud por la última victoria electoral y el martes irá a ver el show de Fátima Florez en el Centro de Arte Radio City Roxy Melany, donde la actriz presenta FÁTIMA UNIVERSAL de martes a domingos.

Javier Milei ya estuvo en Córdoba con el Tour de la Gratitud y planea visitar otras ciudades del país.
Te puede interesar:

Milei viaja este lunes a Mar del Plata para encabezar el "Tour de la Gratitud"

"Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el Presidente cante. Seguro nos dicen que sí, y el Presidente nos va a deleitar con su repertorio", adelantó la artista en LN+ después de asegurar que está "confirmadísimo" que el jefe de Estado asistirá a su show.

Incluso la función comenzará temprano, a las 21, para respetar la agenda oficial del Presidente. Florez adelantó que la presentación contará con "guiños especiales" relacionados con el contexto del país, un recurso habitual en sus imitaciones y monólogos. "Me gusta mucho jugar con la actualidad", remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/2015556754428350777&partner=&hide_thread=false

Al ser consultada sobre si su exnovio cantaría con ella, la imitadora deslizó: "Ah, eso es sorpresa".

La última vez que compartieron escenario, Florez y Milei eran pareja. Fue en un teatro marplatense en 2024, donde se besaron apasionadamente sobre el escenario. Dos meses después se separaron. En agosto de ese año, el economista libertario empezó una relación con la conductora y actriz Yuyito González y también la terminó en abril del año siguiente.

El concierto de Javier Milei en el Movistar Arena

El último concierto de Milei fue en el Movistar Arena durante el narcoescándalo que protagonizó José Luis Espert por su relación con el empresario Fred Machado. Se presentó junto a la Banda Presidencial compuesta por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería), el senador Joaquín Benegas Lynch (guitarra), el biógrafo Marcelo Duclos (bajo) y la diputada Lilia Lemoine (coros).

En el arranque del show, el Presidente interpretó como pudo una versión de "Demoliendo hoteles", un clásico de Charly García. Luego fue el turno de "Rock del gato", de Ratones Paranoicos, "Blues del equipaje", de La Mississippi Blues Band, "No me arrepiento de este amor", de Gilda, y Dame Fuego, de Sandro (estas últimas dos en las versiones punk-rock que popularizó Attaque 77).

Embed - El Presidente brindó un show en el Movistar Arena antes de presentar su nuevo libro

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcello Hernández interpretó a Javier Milei.

Tiene un especial en Netflix: quién es el actor que imitó a Javier Milei en la TV de Estados Unidos

La TV de Estados Unidos volvió a burlarse de Javier Milei en un sketch de Saturday Night Live

La TV de EEUU volvió a burlarse de Milei en un sketch de Saturday Night Live

Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos.

Milei confirmó un nuevo viaje a Estados Unidos: buscará inversiones en Nueva York

El diario norteamericano enumeró los logros económicos de la administración de Javier Milei.
play

El Washington Post destacó la "descarada" defensa de Javier Milei al capitalismo en Davos

La entidad monetaria no para de comprar dólares en lo que va de enero.

El BCRA sigue acumulando dólares: compró u$s75 millones y se acerca a los u$s1.000 millones en el mes

últimas noticias

Fernando Iglesias, embajador argentino en Bruselas.

"Quedé en la calle, en remerita y con 5°", el accidentado debut de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

Hace 17 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 26 de enero

Hace 26 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 26 de enero

Hace 27 minutos
play
Fátima Florez y Javier Milei.

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

Hace 48 minutos
Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar salir de sus hogares.

La tormenta Fern no da tregua a EEUU: ya provocó 6 muertes, masivos cortes de luz y miles de vuelos cancelados

Hace 52 minutos