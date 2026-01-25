Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

El presidente Javier Milei encabezará este lunes en Mar del Plata el Tour de la Gratitud por la última victoria electoral y el martes irá a ver el show de Fátima Florez en el Centro de Arte Radio City Roxy Melany, donde la actriz presenta FÁTIMA UNIVERSAL de martes a domingos.
"Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el Presidente cante. Seguro nos dicen que sí, y el Presidente nos va a deleitar con su repertorio", adelantó la artista en LN+ después de asegurar que está "confirmadísimo" que el jefe de Estado asistirá a su show.
Incluso la función comenzará temprano, a las 21, para respetar la agenda oficial del Presidente. Florez adelantó que la presentación contará con "guiños especiales" relacionados con el contexto del país, un recurso habitual en sus imitaciones y monólogos. "Me gusta mucho jugar con la actualidad", remarcó.
Al ser consultada sobre si su exnovio cantaría con ella, la imitadora deslizó: "Ah, eso es sorpresa".
La última vez que compartieron escenario, Florez y Milei eran pareja. Fue en un teatro marplatense en 2024, donde se besaron apasionadamente sobre el escenario. Dos meses después se separaron. En agosto de ese año, el economista libertario empezó una relación con la conductora y actriz Yuyito González y también la terminó en abril del año siguiente.
El concierto de Javier Milei en el Movistar Arena
El último concierto de Milei fue en el Movistar Arena durante el narcoescándalo que protagonizó José Luis Espert por su relación con el empresario Fred Machado. Se presentó junto a la Banda Presidencial compuesta por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería), el senador Joaquín Benegas Lynch (guitarra), el biógrafo Marcelo Duclos (bajo) y la diputada Lilia Lemoine (coros).
En el arranque del show, el Presidente interpretó como pudo una versión de "Demoliendo hoteles", un clásico de Charly García. Luego fue el turno de "Rock del gato", de Ratones Paranoicos, "Blues del equipaje", de La Mississippi Blues Band, "No me arrepiento de este amor", de Gilda, y Dame Fuego, de Sandro (estas últimas dos en las versiones punk-rock que popularizó Attaque 77).
