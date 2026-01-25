Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final El Presidente pasará por el teatro después de encabezar el Tour de la Gratitud en la Costa. La actriz intentará que suba al escenario. + Seguir en







Fátima Florez y Javier Milei.

El presidente Javier Milei encabezará este lunes en Mar del Plata el Tour de la Gratitud por la última victoria electoral y el martes irá a ver el show de Fátima Florez en el Centro de Arte Radio City Roxy Melany, donde la actriz presenta FÁTIMA UNIVERSAL de martes a domingos.

"Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el Presidente cante. Seguro nos dicen que sí, y el Presidente nos va a deleitar con su repertorio", adelantó la artista en LN+ después de asegurar que está "confirmadísimo" que el jefe de Estado asistirá a su show.

Incluso la función comenzará temprano, a las 21, para respetar la agenda oficial del Presidente. Florez adelantó que la presentación contará con "guiños especiales" relacionados con el contexto del país, un recurso habitual en sus imitaciones y monólogos. "Me gusta mucho jugar con la actualidad", remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/2015556754428350777&partner=&hide_thread=false @fatimaflorez confirmó la presencia de Javier Milei en su show del 27 de enero a las 21 h en Mar Del Plata



"Sobre el final del show le vamos a preguntar al público si tienen ganas de que el Presidente cante" expresó la capocómica.



Lo viste en Especial Domingo pic.twitter.com/8EgocPUaFl — La Nación Más (@lanacionmas) January 25, 2026 Al ser consultada sobre si su exnovio cantaría con ella, la imitadora deslizó: "Ah, eso es sorpresa".

La última vez que compartieron escenario, Florez y Milei eran pareja. Fue en un teatro marplatense en 2024, donde se besaron apasionadamente sobre el escenario. Dos meses después se separaron. En agosto de ese año, el economista libertario empezó una relación con la conductora y actriz Yuyito González y también la terminó en abril del año siguiente.