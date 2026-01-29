La actriz Julieta Poggio reveló que tiene una relación abierta con su novio, con el que mantiene un vínculo a la distancia mientras hace la temporada de verano en Carlos Paz. "Me enseñó una nueva forma de amar", afirmó.
Desde las sierras de Córdoba, la actriz habló de su vínculo con Fabrizio Maida, que se basa en la libertad y la confianza.
La exparticipante de Gran Hermano habló de su pareja, el creador digital Fabrizio Maida, con quien tiene una conexión fuera de los estándares tradicionales: "Con Fabri tengo una relación hermosa. Nunca amé a alguien así", confesó.
La bailarina explicó la dinámica del vínculo, que se basa en la libertad y confianza: aseguró que se eligen "día a día" y que la comunicación es constante para que nadie salga lastimado. "Somos una pareja muy conectada. Para nosotros, la clave es la sinceridad total. Evitamos las mentiras o los engaños que se ven en tantas relaciones", señaló.
Julieta Poggio reveló la clave de su éxito y un acuerdo al que llegó con su madre: "Hay un secreto, y es no tener exclusividad con agencias. Me ofrecieron muchas y yo dudaba por el porcentaje y no poder trabajar por mi parte. Decidí que mi mamá sea mi manager; si no, hubiera perdido dinero y también libertad".
La ex Gran Hermano está haciendo temporada de teatro en Carlos Paz, Córdoba, junto a Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone y Sebastián Almada.