IR A
IR A

"Me enseñó...": Julieta Poggio reveló detalles de la relación abierta con su novio

Desde las sierras de Córdoba, la actriz habló de su vínculo con Fabrizio Maida, que se basa en la libertad y la confianza.

La mediática dio detalles de su relación con el creador digital.

La mediática dio detalles de su relación con el creador digital.

Redes sociales

La actriz Julieta Poggio reveló que tiene una relación abierta con su novio, con el que mantiene un vínculo a la distancia mientras hace la temporada de verano en Carlos Paz. "Me enseñó una nueva forma de amar", afirmó.

Se conoció quién fue el amor oculto de la actriz cuando empezó a actuar.
Te puede interesar:

"Un amor lejos de todos": Pilar Gamboa reveló que tuvo un romance oculto con un famoso actor

La exparticipante de Gran Hermano habló de su pareja, el creador digital Fabrizio Maida, con quien tiene una conexión fuera de los estándares tradicionales: "Con Fabri tengo una relación hermosa. Nunca amé a alguien así", confesó.

La bailarina explicó la dinámica del vínculo, que se basa en la libertad y confianza: aseguró que se eligen "día a día" y que la comunicación es constante para que nadie salga lastimado. "Somos una pareja muy conectada. Para nosotros, la clave es la sinceridad total. Evitamos las mentiras o los engaños que se ven en tantas relaciones", señaló.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@poggiojulieta)

La clave del éxito para Julieta Poggio: "No tengo exclusividad"

Julieta Poggio reveló la clave de su éxito y un acuerdo al que llegó con su madre: "Hay un secreto, y es no tener exclusividad con agencias. Me ofrecieron muchas y yo dudaba por el porcentaje y no poder trabajar por mi parte. Decidí que mi mamá sea mi manager; si no, hubiera perdido dinero y también libertad".

La ex Gran Hermano está haciendo temporada de teatro en Carlos Paz, Córdoba, junto a Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone y Sebastián Almada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

últimas noticias

play

El emotivo testimonio de los abuelos de Jeremías: "Era nuestro compañero"

Hace 7 minutos
La reunión será para evitar un nuevo paro de colectivos.

La UTA y las empresas de transporte tendrán una reunión clave para evitar otro paro de colectivos

Hace 18 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 30 de enero

Hace 21 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 30 de enero

Hace 21 minutos
La mediática dio detalles de su relación con el creador digital.

"Me enseñó...": Julieta Poggio reveló detalles de la relación abierta con su novio

Hace 22 minutos