"Me enseñó...": Julieta Poggio reveló detalles de la relación abierta con su novio Desde las sierras de Córdoba, la actriz habló de su vínculo con Fabrizio Maida, que se basa en la libertad y la confianza.







La mediática dio detalles de su relación con el creador digital. Redes sociales

La actriz Julieta Poggio reveló que tiene una relación abierta con su novio, con el que mantiene un vínculo a la distancia mientras hace la temporada de verano en Carlos Paz. "Me enseñó una nueva forma de amar", afirmó.

La exparticipante de Gran Hermano habló de su pareja, el creador digital Fabrizio Maida, con quien tiene una conexión fuera de los estándares tradicionales: "Con Fabri tengo una relación hermosa. Nunca amé a alguien así", confesó.

La bailarina explicó la dinámica del vínculo, que se basa en la libertad y confianza: aseguró que se eligen "día a día" y que la comunicación es constante para que nadie salga lastimado. "Somos una pareja muy conectada. Para nosotros, la clave es la sinceridad total. Evitamos las mentiras o los engaños que se ven en tantas relaciones", señaló.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@poggiojulieta) La clave del éxito para Julieta Poggio: "No tengo exclusividad" Julieta Poggio reveló la clave de su éxito y un acuerdo al que llegó con su madre: "Hay un secreto, y es no tener exclusividad con agencias. Me ofrecieron muchas y yo dudaba por el porcentaje y no poder trabajar por mi parte. Decidí que mi mamá sea mi manager; si no, hubiera perdido dinero y también libertad".