Iban a la cancha y chocaron contra un camión: murieron 7 hinchas

Los simpatizantes se transportaban en una camioneta sobre una ruta, cuando el conductor perdió el control del mismo y terminó impactado de frente contra un trailer.

El vehículo en el que viajaban los hinchas se cruzó de carril en una e impactó contra un camión

El mundo del fútbol está de luto luego que siete hinchas un club griego murieron tras impactar el auto en el que viajaban contra un camión en una ruta de Rumania, cuando se dirigían a un partido de la Europa League.

Incendios en Chubut: se activó un nuevo foco y el fuego ya arrasó más de 40 mil hectáreas

Se trata de simpatizantes del PAOK de Grecia que iban a disfrutar del partido frente al Olympique Lyon, pero tuvieron el trágico impacto: una camioneta VAN negra chocó de frente contra un camión con acoplado y se destroza en forma instantánea.

“El tiempo se detiene. Se congela. Las palabras se agotan. El dolor atraviesa el cuerpo y la mente. Las lágrimas brotan de los ojos. La tristeza te domina, te doblega, te destroza. Otra tragedia indescriptible para la familia del PAOK”, escribió el club lamentando la situación.

De acuerdo a las imágenes de un video que trascendió, se puede ver cómo el vehículo iba sobre la calzada sobrepasando un camión, el que filmó la secuencia, y luego de terminar pasarlo pierde el control y termina chocando de frente contra el vehículo. Queda determinar los motivos de la temeraria maniobra del chofer que llevaba las víctimas.

El comunicado de PAOK tras el accidente en el que murieron 7 hinchas

En redes sociales, el club griego PAOK, lamentó el fallecimiento de los 7 hinchas que se dirigían a Francia para alentar al equipo. “Buen viaje a nuestros hijos, cuyo amor por las cuatro letras los llevó lejos. Este amor por el PAOK los llevó allí, los dejó allí y continuó más allá, pero sus almas siempre descansarán bajo las alas del Águila Bicéfala”, indicaron.

Nuestro más sentido pésame a las familias de estos niños. En su insoportable dolor, no estarán solos. La gran familia del PAOK siempre estará a su lado para aliviar este dolor lo máximo posible”, señalaron en las redes sociales.

Por su parte, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, indicó estar “profundamente consternado, fui informado del trágico accidente en Rumania que costó la vida a siete jóvenes compatriotas”.

“El gobierno griego y nuestra embajada están en estrecha coordinación con las autoridades locales, brindando todo tipo de apoyo posible”, señaló.

