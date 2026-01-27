Javier Milei encabezará en Mar del Plata un nuevo encuentro de la Derecha Fest: a qué hora arranca y quiénes participan El Presidente cerrará este martes la quinta edición del evento conservador, que se realizará frente al mar, en plena temporada de verano, con referentes del oficialismo y fuerte expectativa de convocatoria. Por + Seguir en







El presidente Javier Milei encabezará este martes desde las 19.30 en Mar del Plata una nueva edición de la Derecha Fest, el encuentro conservador que se consolidó como uno de los principales espacios de difusión de la denominada “batalla cultural” que impulsa el oficialismo.

Será la segunda vez que el mandatario cierre el evento, que en esta oportunidad se realizará con entrada gratuita y en plena temporada de verano, un dato clave para los organizadores, que esperan una convocatoria masiva en una de las principales ciudades turísticas del país.

La sede elegida es el Horizonte Club de playa, un complejo ubicado sobre la avenida Martínez de Hoz, frente al mar, que cuenta con servicios gastronómicos, estacionamiento y áreas recreativas. El acceso será abierto para todo público, aunque con registro previo.

Además de Milei, habrá ocho oradores. Entre ellos se destacan el politólogo Agustín Laje; la diputada Lilia Lemoine; su par Sergio “Tronco” Figliuolo; el legislador bonaerense Guillermo Montenegro; y el escritor Nicolás Márquez, autor de la biografía del Presidente.

Además estarán presentes el ministro del Interior, Diego Santilli, y el diputado Sebastián Pareja, en su carácter de titular de La Libertad Avanza en la provincia, quienes el lunes acompañaron a Milei en su caminata militante por la ciudad balnearia.