Un turista de Buenos Aires salió a andar en kayak en Córdoba y apareció muerto en el lago El cuerpo de Gustavo Daniel Argarañaz, que se encontraba de vacaciones procedente de Tortuguitas, fue hallado a orillas del dique Los Molinos. Sin rastros de violencia, los investigadores intentan establecer el motivo de su muerte.







Dique Los Molinos, donde fue encontrado muerto el turista bonaerense. www.diquesdecordoba.com.ar

Un turista oriundo de la provincia de Buenos Aires que estaba de vacaciones y salió a andar en kayak fue hallado muerto en el lago Los Molinos. La víctima fue identificada como Gustavo Daniel Argarañaz, de 64 años, quien había llegado a vacacionar a la zona de Calamuchita y estaba alojado en un complejo de cabañas próximo al lago.

El cuerpo fue hallado en la tarde del miércoles por una persona que caminaba por los alrededores del lago, en cercanías a la localidad de Potrero de Garay, quien alertó a los servicios de emergencias. Al llegar al lugar, los médicos constataron el fallecimiento del hombre, tras lo cual se inició la investigación judicial del caso caratulado como “muerte dudosa”.

Prensa Policía Departamental de Santa María Prensa Policía Departamental de Santa María Personal de la Policía Departamental de Santa María indicó a Infobae detalles del llamado que recibieron. “El hombre creía que esta persona estaba durmiendo, volvió al rato y la encontró en la misma posición; al constatar que no se movía, alertó a las autoridades de la zona”, afirmaron.

Para el operativo se dispusieron los integrantes de la comisaría local, efectivos de Seguridad Náutica, personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), agentes de la Guardia Local y profesionales del servicio de emergencias médicas. La zona del hallazgo fue cercada para el trabajo de los intervinientes.

Cómo avanza la investigación del turista hallado muerto en el dique Los Molinos “Los especialistas le hicieron RCP, sin resultados, mientras que Policía Judicial recuperó el cuerpo en el lugar", señalaron. El caso pertenece a la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia, encabezada por el juez Diego Fernández, y buscan determinar si el fallecimiento del hombre encontrado dentro de su kayak fue por muerte natural o si hubo factores externos.