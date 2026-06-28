28 de junio de 2026 Inicio
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Luto en el folklore: murió un joven chamamecero en un fatal accidente en Neuquén

El músico de 26 años perdió la vida en un choque frontal contra un camión sobre la ruta 22. Su partida conmocionó a la comunidad musical del Alto Valle, donde era reconocido tanto por su talento como por su vínculo familiar con el grupo Los Chamas de Cristal.

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El auto que conducía el músico se pasó al carril contrario y chocó de frente contra un camión.

El auto que conducía el músico se pasó al carril contrario y chocó de frente contra un camión.

Un fatal accidente sobre la Ruta Nacional 22, entre Zapala y Cutral Co, dejó como sado la trágica muerte de un joven chamamecero de 26 años tras chocar de frente contra un camión. Su partida conmocionó a la comunidad musical del Alto Valle, donde era reconocido tanto por su talento como por su vínculo familiar con el grupo Los Chamas de Cristal, ya que era hijo del cantante de la formación.

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Se trata de Gonzalo Orellana, güirista e integrante del reconocido conjunto de chamamé que tiene fuerte presencia en la provincia y el Alto Valle, zona entre Río Negro y Neuquén. El fatal accidente ocurrió en la tarde del sábado sobre el kilómetro 1637 de la Ruta Nacional 22, donde el vehículo que conducía impactó de frente contra un camión.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, Orellana manejaba un Volkswagen Polo Track negro que, por motivos que son materia de investigación, terminó sobre el carril contrario donde circulaba el camión en sentido Cutral Co–Zapala. El impacto fue frontal y de una violencia tal que el vehículo del músico terminó volcado a un costado de la ruta.

Si bien se determinó que el auto conducido por Orellana invadió el carril contrario, los investigadores aún se encuentran investigando los motivos de dicho movimiento y realizando las pericias correspondientes.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Tránsito de la Policía del Neuquén, Bomberos Voluntarios, personal del sistema de salud y equipos de Protección Civil, que tuvieron a cargo las tareas de asistencia y ordenamiento vehicular.

En cuanto a Orellana, era un joven músico con proyección dentro del ambiente chamamecero y formaba parte activa del reconocido grupo de música regional. Tras enterarse del fatal accidente, la agrupación le dedicó un sentido homenaje en redes sociales: "Su música, su alegría y su cariño que compartió con todos nos dejará una huella imborrable”.

Por su parte, Ezequiel, el hermano del joven, también lo recordó con palabras cargadas de emoción: “Te amo y te voy a amar toda la vida, hermano mío. Me dejás un vacío que no voy a poder llenar nunca.No hay palabras que expliquen este dolor”. Y se sumó el ambiente musical con un mensaje de parte de sus colegas de La Fuerza: “Acompañamos a la familia Orellana en esta gran pérdida de nuestro colega y pedimos a Dios que le dé consuelo a sus corazones… la música está de luto hoy”.

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