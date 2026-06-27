La revelación sobre la licencia de conducir de Ernestina Pais que conmociona tras su muerte En medio de los mensajes de despedida, se filtró un dato que derivó en muchas preguntas, ya que podría haber cambiado la historia. Agregar C5N en









Ernestina y un nuevo dato perturbador.

La periodista y conductora Ernestina Pais falleció este viernes a los 54 años después de ser atropellada por el Tren de la Costa mientras manejaba su Honda Civic, un episodio que todavía genera conmoción en el mundo del espectáculo.

En las últimas horas se filtró una información que podría haber cambiado todo. Según contó el periodista José Costa, la licencia de conducir de Ernestina se encontraba inhabilitada al momento del accidente, por lo que no debería haber estado manejando.

El periodista detalló en LN+: "Lamentablemente, la licencia de conducir de Ernestina estaba inhabilitada para manejar. Ella tenía hasta octubre del 2027 inhabilitada para manejar. Esta inhabilitación empezó a regir el 8 de abril del 2026. Era por un año y medio", lamentó.

Gentileza La Nación+ Por qué le quitaron el registro a Ernestina Pais La inhabilitación ocurrió el día que Pais protagonizó un choque en el mes de marzo. Cuando el personal de Tránsito llegó al lugar, la periodista se negó a hacerse el control de alcoholemia. Eso derivó en un acta policial en el que se dejó constatada una "alcoholemia positiva", por lo que se procedió al secuestro del vehículo y se le quitó la licencia.

"No sé si se acuerdan que ella dijo que estaba tomando una medicación por el problema de adicción que tenía y que esa medicación iba a dar positivo. Por eso se negó. Esa fue la explicación que dio en su momento", recordó el periodista.