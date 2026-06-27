Cambio en el Tren de la Costa: cómo funciona el servicio tras el choque en San Isidro Debido a la colisión de una formación con un auto en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, donde falleció la periodista Ernestina Pais, continúan realizando trabajos en la zona y modifica su normal trayecto. Por Agregar C5N en









El servicio se encuentra reducido.

Tras el sinistro vial entre una formación del Tren de la Costa y un auto, en el que murió la periodista Ernestina Pais en San Isidro, desde Trenes Argentinos informó que el servicio se encuentra reducido entre las estaciones Delta y San Isidro R por trabajos en zona de vías.

El ramal ferroviario recorre la parte de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, que conecta Av. Maipú, Vicente López, con el Delta, en el Tigre y se extiende por 15,5 kilómetros. El Tren de la Costa consta con 11 estaciones y conecta los partidos de TIgre, Vicente López, San Isidro y San Fernando.

#TrendelaCosta se encuentra reducido entre las estaciones Delta y San Isidro R por trabajos en zona de vías tras colisión con vehículo en San Isidro R. https://t.co/1JQJHiySai — Info Tren Mitre (@InfoTrenMitre) June 27, 2026 Durante la tarde del viernes, desde la cuenta oficial de Trenes Argentinos informaron que "a las 19:30 se produjo una colisión entre la formación UTA-8 (tren 165), que se dirigía de Maipú a Delta, y un vehículo".

"El incidente ocurrió en el paso a nivel Sáenz Peña, en San Isidro, cuando el automóvil fue impactado por la formación. El vehículo involucrado es un Honda City color negro. Como consecuencia del impacto, la persona que se encontraba en el automóvil falleció en el lugar", añadieron, tiempo después se confirmó que la conductora del vehículo era la actriz y periodista Ernestina Pais.

A raíz del siniestro se realizó un gran operativo donde trabajaron Bomberos y la Policía Científica para realizar las pericias correspodientes.

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