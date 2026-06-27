27 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Cambio en el Tren de la Costa: cómo funciona el servicio tras el choque en San Isidro

Debido a la colisión de una formación con un auto en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, donde falleció la periodista Ernestina Pais, continúan realizando trabajos en la zona y modifica su normal trayecto.

Por
El servicio se encuentra reducido. 

El servicio se encuentra reducido. 

mundial 2026: la linea d de subte extendera su horario por el partido de argentina ante jordania
Te puede interesar:

Mundial 2026: la Línea D de subte extenderá su horario por el partido de Argentina ante Jordania

El ramal ferroviario recorre la parte de la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, que conecta Av. Maipú, Vicente López, con el Delta, en el Tigre y se extiende por 15,5 kilómetros. El Tren de la Costa consta con 11 estaciones y conecta los partidos de TIgre, Vicente López, San Isidro y San Fernando.

Durante la tarde del viernes, desde la cuenta oficial de Trenes Argentinos informaron que "a las 19:30 se produjo una colisión entre la formación UTA-8 (tren 165), que se dirigía de Maipú a Delta, y un vehículo".

A raíz del siniestro se realizó un gran operativo donde trabajaron Bomberos y la Policía Científica para realizar las pericias correspodientes.

Tren de la Costa: recorrido completo y estaciones

  • Maipú,
  • Borges,
  • Libertador,
  • Anchorena,
  • Barrancas,
  • San Isidro R,
  • Punta Chica,
  • Marina Nueva,
  • San Fernando R,
  • Canal
  • Delta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Demoras y malestar en Constitución.
play

Viajes gratis para las personas con discapacidad: largas filas para vincular el CUD con la SUBE

Caos en Constitución.

Se reestableció el servicio en el tren Roca tras 4 horas de demora

El fantasma de un nuevo paro vuelve a acechar el AMBA en medio de las negociaciones paritarias. 

La UTA exigió recomposición salarial inmediata y advirtió sobre un posible paro

Ernestina murió camino al teatro.

Se conoció el video del accidente de Ernestina Pais: la bocina del tren y el momento del impacto

Ernestina Pais tenía 54 años.

Se reveló el resultado de la primera autopsia a Ernestina Pais

¿Cómo funcionan los talleres para varones que ejercieron violencia de género?

Cómo funcionan los talleres para agresores de mujeres derivados por la Justicia

Rating Cero

Tensión entre la China y Mauro.

Se filtró la polémica escena que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi en la noche argentina

Su repentina muerte sacudió al mundo del espectáculo.

La despedida de famosos y periodistas a Ernestina Pais

Más allá de lo físico, el actor se propuso explorar la dimensión psicológica de una figura tan controvertida.

Película estreno: así fue la impactante transformación de Robert Pattinson

Ernestina Pais en la obra de teatro que rprotagonizaba con Palomino, Vena y Gaetni.

Carlos Rottemberg, conmovido por la muerte de Ernestina Pais: "Estamos en shock"

Ernestina y Federica Pais, y una relación inquebrantable.

La dolorosa historia familiar de Ernestina Pais: la desaparición de su padre, la muerte de sus socios y el amor por su hijo

play

El día que Ernestina Pais visitó Duro de Domar: de besar pósters de jugadores a pasear con una correa

últimas noticias

La deportista con más seguidores anunció su compromiso con Montel McKenzie. 

La conocen como la futbolista más viral, anunció su compromiso y contó la increíble propuesta

Hace 11 minutos
Tensión entre la China y Mauro.

Se filtró la polémica escena que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi en la noche argentina

Hace 43 minutos
Fue figura en la NFL y expresó su admiración por el 10 argentino.

Es uno de los mejores deportistas de la historia de EEUU y se deshizo en elogios para Messi

Hace 51 minutos
Los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer.

La era de las emociones: los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer

Hace 55 minutos
¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en junio 2026

Hace 56 minutos