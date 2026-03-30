Lucas Pertossi detalló qué conversó con Máximo Thomsen tras el asesinato de Fernando Báez Sosa El rugbier que filmó el ataque grupal al estudiante de abogacía reveló cómo vio a sus amigos luego de golpear al joven de 18 años. "Se fue de las manos", reconoció. Por + Seguir en







Lucas Pertossi y Máximo Thomsen

Lucas Pertossi detalló cómo fue el momento posterior a la muerte de Fernando Báez Sosa, cuando compartió hamburguesas con Máximo Thomsen, y cómo se enteró que había filmado a sus amigos asesinando al joven de 18 años. "Cuando el policía dijo que habíamos matado, se me cayó el mundo entero", reconoció.

"Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó", aseguró a América TV el condenado a a 15 años de cárcel como "partícipe secundario" de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves".

Embed - LUCAS PERTOSSI: "CUANDO EL POLICÍA DIJO QUE HABÍAMOS MATADO, SE ME CAYÓ EL MUNDO ENTERO" Sobre el momento posterior a la muerte del estudiante de abogacía, Pertossi aseguró que hablaron "de la noche, de chicas, de cosas normales" y negó haber visto a sus amigos con sangre o nerviosos. "Actuamos como si nada hubiera pasado", resumió en diálogo con Mauro Szeta y definió la pelea como "una tragedia que se fue de las manos".

"No fue un asesinato porque ninguno tuvo un plan ni la intención de matarlo", insistió el deportista, defendió al resto de sus amigos y, sobre Thomsen, puntualizó: "Le pregunté qué había pasado y me dijo que lo sacaron (del boliche) sin motivo".

El abogado de Lucas Pertossi pide la nulidad de su condena El abogado Ignacio Juan Domingo Nolfi realizó un pedido de nulidad de la condena de Lucas Pertossi basándose en las notorias diferencias de hecho, grado de participación y pruebas en relación al resto de los acusados.

Nolfi remarcó que los hechos atribuidos a su defendido en el fallo fueron "notoriamente distintos" de los otros acusados: no fue visto golpeando a Báez Sosa ni tuvo contacto físico alguno con él, intervino en un foco diferente, y su aporte fue calificado sólo como partícipe secundario y no como autor ni coautor del homicidio. Pertossi confirmó a América TV que lo habían apodado "Croniquita" tras filmar, editar y publicar en redes sociales las peleas que solía protagonizar su grupo de amigos. Su nuevo abogado insistió con que la mayoría de las pruebas recabadas, tanto testimoniales como periciales, no lo asociaron con los golpes letales, ni se hallaron rastros de sangre de la víctima en sus prendas.