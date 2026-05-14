Alerta Nati: buscan a una adolescente y a una mujer desaparecidas desde el martes en Neuquén Romina Tiziana Tobares, de 12 años, y Estela Isabel Castro, de 33, fueron vistas por última vez el 12 de mayo. La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios. Por Agregar C5N en









Romina Tiziana Tobares, tiene 12 años y vestía una campera deportiva negra, un pantalón azul y zapatillas blancas.

La Policía de Neuquén activó la Alerta Nati para localizar a una adolescente de 12 años y a una mujer de 33 que permanecen desaparecidas desde la noche del martes 12 de mayo.

Se trata de Romina Tiziana Tobares, quien fue vista por última vez en el Hogar Lago Espejo, en la ciudad de Neuquén. La joven mide 1,55 metros, tiene piel morena, cabello largo y ondulado, ojos marrones y contextura delgada. Al momento de su desaparición vestía una campera deportiva negra, un pantalón azul y zapatillas blancas.

Romina Tiziana Tobare y Estela Isabel Castro También se busca a Estela Isabel Castro, de 33 años, quien fue vista por última vez en la calle Ricardo Güiraldes, manzana 357, en la capital neuquina. Según el informe policial, mide 1,57 metros, es de contextura delgada, tiene piel trigueña y cabello oscuro y lacio. Según informaron desde su entorno cercano, vestía remera gris, campera deportiva negra con capucha flúor, jeans azules, zapatillas negras y portaba una cartera negra. Además, tenía encima su teléfono celular.

La investigación por la desaparición de ambas mujeres quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y las autoridades lanzaron el protocolo que corresponde a la Ley 2705 que se activa para la búsqueda inmediata de menores de 18 años que han desaparecido.

Para el caso de la mujer audulta, las autoridades indicaron que los datos deben canalizarse a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 52° (teléfono 299-4896999). Respecto a la menor, la comunicación debe realizarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o la Comisaría 17° (teléfono 299-4430098), tanto en Neuquén capital como en los municipios aledaños.