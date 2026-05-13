13 de mayo de 2026 Inicio
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"Hay balas para todos", un chico de 16 años disparó contra la casa de un compañero en Lanús

Un adolescente atacó la casa de otro en Villa Caraza tras pelearse en la Escuela N°77. La Policía allanó su domicilio en Villa Diamante y secuestró la ropa que usó el día del ataque, pero no encontró el arma.

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Imágenes de las cámaras de seguridad que permitieron identificar al sospechoso.

Imágenes de las cámaras de seguridad que permitieron identificar al sospechoso.

Un chico de 16 años le disparó al frente de la casa de un compañero en Villa Caraza, Lanús, tras protagonizar una pelea dentro de la Escuela N°77. "La primera vez golpeó la puerta, preguntó por el otro chico y directamente disparó al aire. La segunda vez, volvió en moto, y ya disparó contra el frente de la vivienda", informaron fuentes de la investigación.

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Tras la denuncia de la madre del menor agredido, la Policía pudo identificar al atacante con las grabaciones de la cámara de seguridad y la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio en Villa Diamante. Durante el operativo le notificaron la apertura de una causa por "abuso de armas" y secuestraron la ropa que usó el tirador el día del ataque, pero no encontraron el arma.

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Según el medio local Diario Conurbano, el joven había publicado en sus redes sociales "Pónganse pillos porque hay balas para todos".

La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Milione, de la UFI N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, y del Juzgado de Garantías del Joven. El atacante, como tiene 16 años, es punible.

En el caso de los adultos, el Código Penal establece: "Será reprimido con uno a tres años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. Será reprimida con prisión de quince días a seis meses, la agresión con toda arma, aunque no se causare herida".

Cuándo empieza a implementarse el Régimen Penal Juvenil

La Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026. El texto establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia, lo que lleva su aplicación efectiva a principios de septiembre de 2026.

Hasta ese momento, sigue vigente el régimen actual: los menores de 16 años son inimputables y no pueden ser sometidos a un proceso penal con condena, más allá de las medidas de protección que puedan disponer los jueces.

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