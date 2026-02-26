Fernando Burlando descartó reducir la condena de Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa Luego de que haya pedido la nulidad, el abogado de la familia de la víctima dejó en claro que las condenas “han gozado de mucha contundencia jurídica” y que es “difícil” que cambie de escenario. Por + Seguir en







Burlando opinó sobre el pedido de la defensa. Captura de C5N

Luego de que los nuevos abogados de Lucas Pertossi hayan pedido la supuesta nulidad de la condena por el crimen de Fernando Báez Sosa, el letrado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, aclaró que es una maniobra “para mejorar su situación procesal”, pero consideró que es “difícil” que cambie el escenario.

En las últimas horas, se dio a conocer que uno de los ocho rugbiers condenados había pedido la nulidad de su condena en una presentación realizada por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense, porque se configuró "una afectación estructural al derecho de defensa".

Según el nuevo abogado, se tuvieron que haber garantizado defensas técnicas independientes porque desde el inicio del expediente hubo disparidad en los roles atribuidos en el crimen.

De esta manera, Nolfi le solicitó a la Corte Suprema que declare la nulidad de las actuaciones a partir del momento en que quedó comprometido el derecho de defensa, incluida la sentencia condenatoria, y que se realice un nuevo juicio en contra de Pertossi.

lucas pertossi Sin embargo, Burlando aclaró en Telenoche: “Se mal informó respecto de que había interpuesto un recurso de nulidad ante la Corte, cosa que es imposible porque no está previsto en nuestro Código de Procedimiento”.

“Lo que sucedió es que se juntaron las quejas frente a recursos extraordinarios federales que fueron previamente denegados. Nada más que eso. Si me preguntás a mí, creo que no va a cambiar nada. Todas las decisiones han gozado de mucha contundencia jurídica”, agregó. Y sumó: “Queda muy poco para llegar al final. El recurso extraordinario federal fue denegado y lo que quedan son las quejas. La Corte tendría que decidir si abre la posibilidad de tratar esos recursos o no. Rara vez sucede eso”.