14 de mayo de 2026 Inicio
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Caídos del sistema en la era Milei: un herrero y sus 5 perros están a días de quedar en la calle

Los vecinos de Guillermo Toth pidieron ayuda en las redes sociales para evitar que esta familia de 6 termine en una plaza de Temperley, repitiendo la triste imagen donde muchos ya viven a la intemperie en todo el país.

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Guillermo Toth con una de sus mascotas rescatadas de la calle.

Guillermo Toth con una de sus mascotas rescatadas de la calle.

Redes sociales

Guillermo Toht es herrero de oficio, tiene 63 años y 5 perros que son su familia, pero se quedó sin trabajo; lo poco que hace no le alcanza para comer, y menos para pagar el alquiler de una pieza que hace las veces de taller. Ahora tiene pocos días para encontrar un lugar para vivir. Sin jubilación y sin trabajo, pide alguna ayuda o que alguien le dé una oportunidad para pagarse su pieza.

Romina Tiziana Tobares, tiene 12 años y vestía una campera deportiva negra, un pantalón azul y zapatillas blancas.
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El hombre es otra víctima del desalojo económico, del que cada vez hay más casos en una Argentina quebrada socialmente desde que asumió Javier Milei. Cuidó a su mamá hasta sus últimos días, pero no pudo seguir pagando el lugar en donde vivían. Sin ahorros y sin ingresos, terminó viviendo en el taller donde trabajaba, pero la dueña, que lo esperó mucho tiempo, le pidió que se vaya porque otra persona lo va a alquilar.

El domingo 17, esta familia de 6 podría quedar en la calle. En diálogo con C5N, Toth aseguró: "No puedo abandonar a mis 5 perros. Tengo hasta el domingo, el lunes tengo que entregar el local vacío. No pude pagar el alquiler porque bajó el trabajo y, aunque me dieron tiempo, finalmente tengo que dejar el lugar".

Junto a Toth hay 5 mascotas rescatadas. Entre ellas están Chloe, quemada en el pasado con alambres calientes; Rosco, un pitbull que perdió un ojo tras una paliza; y Fiona, rescatada de las ruedas de los autos. Si se queda en la calle, siente que les está fallando. Al igual que el 65% de los inquilinos que recortaron en comida, Guillermo prioriza el alimento de sus perros sobre el propio, estirando una ayuda que ya no alcanza.

En la desesperación, puso en venta sus elementos de trabajo, que además son su único capital y medio de vida, para recaudar dinero. Sin embargo, no le sirve para para pagar por un techo, y el reloj no se detiene. Ante esta situación de vulnerabilidad, hay una cuenta de Mercado Pago a nombre de una vecina de su confianza, ya que su celular es obsoleto. Alias: guillermo.toth (titular Nadia Salomé Rava), o pueden contactarse al celular de Guillermo: 1169657803.

Guillermo busca mudarse con sus mascotas y que no vuelvan a la calle

Los "caídos del sistema" del Gobierno

El caso de Guillermo no es aislado. Este drama de "caerse del sistema" es la consecuencia de un ajuste salvaje que aplicó el Gobierno desde 2023. Según la última Encuesta Nacional Inquilina, el 17,2% de los inquilinos en Argentina tuvo que mudarse en el último trimestre por no poder pagar el alquiler. El herrero de Temperley forma parte de ese sector que hoy destina casi el 100% de sus magros ingresos a la supervivencia básica, quedando a un paso de la calle ante cualquier ajuste del mercado.

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