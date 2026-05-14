14 de mayo de 2026 Inicio
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Fuerte operativo antinarco en CABA: identificaron 4 búnkeres y realizaron 11 allanamientos

El Operativo Tormenta Negra desplegó a 1500 policías en 11 allanamientos simultáneos en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una acción coordinada contra el narcotráfico.

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Todo un barrio militarizado por Gendarmería de la Ciudad de Buenos Aires. 

Un megaoperativo antinarco se desplegó en diferentes barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, donde 1.500 policías realizaron 11 allanamientos en simultáneo e identificaron cuatro búnkeres.

Romina Tiziana Tobares, tiene 12 años y vestía una campera deportiva negra, un pantalón azul y zapatillas blancas.
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"Tormenta Negra" es el nombre del procedimiento que se llevó a cabo en distintos barrios populares de CABA como el Barrio 31, 1.11.14, el Barrio 20, la villa Zabaleta, Fraga y Villa 15, donde fueron identificados al menos cuatro búnkeres narco.

En una jornada marcada por un fuerte operativo de seguridad, 1.500 efectivos, Guardia de Infantería, vehículos blindados como el Fénix y un helicóptero sobrevolaron la zona para dar con los delincuentes vinculados al narcotráfico.

El procedimiento incluyó también la remoción de autos abandonados en la vía pública, utilizados para la venta y almacenamiento de drogas, en el marco de un plan de limpieza y pacificación de los barrios.

Asimismo, se esperaba la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien monitoreó las acciones desde Villa Lugano. La estrategia apunta a realizar los operativos de manera sorpresiva, para desarticular a las bandas narco sin darles tiempo de reacción.

Este megaoperativo se inscribe en un día de intensa actividad anticriminal tanto en la Ciudad como en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con el objetivo de golpear de forma coordinada al narcotráfico y recuperar espacios públicos para los vecinos.

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