Cuánto sale y cómo importar a la Argentina el Tesla Cybertruck que el diputado libertario Quintar llevó al Congreso

Mientras crecen las denuncias contra Manuel Adorni y su hermano Francisco por presunto enriquecimiento ilícito, el diputado jujeño de La Libertad Avanza apareció con una lujosa Tesla Cybertruck en el estacionamiento del Congreso.

En medio de la crisis económica, los ajustes impulsados por el Gobierno y las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora también a su hermano Francisco, una escena llamó la atención en el Congreso: un impresionante Tesla Cybertruck perteneciente al diputado libertario Manuel Quintar fue visto en el estacionamiento del Palacio Legislativo.

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La aparición del lujoso vehículo generó repercusiones en redes sociales por el fuerte contraste entre el discurso oficial de austeridad y el valor millonario del rodado.

La Tesla Cybertruck es una pickup 100% eléctrica de diseño futurista, con capacidad para seis pasajeros y versiones que superan los 800 caballos de fuerza. Además, cuenta con suspensión neumática adaptable, dirección electrónica “steer by wire” y una gran capacidad de carga.

En Estados Unidos, el modelo parte desde los 69.990 dólares para las versiones básicas , aunque las variantes de mayor potencia y autonomía pueden superar ampliamente los u$s 100 mil. Sin embargo, traer una Cybertruck a la Argentina implica un proceso mucho más costoso.

Actualmente, Tesla no posee representación oficial en el país, por lo que la única manera de adquirir una unidad es mediante importación privada directa. Entre aranceles de importación, IVA, impuestos internos y costos de homologación, el valor final puede trepar a cifras de entre u$s 200 mil y u$s 300 mil.

Además, para poder circular legalmente en Argentina, las unidades importadas deben obtener homologación técnica y el correspondiente Certificado de Seguridad Vial. Las primeras Cybertruck comenzaron a ingresar al país recién a mediados de 2025. En la actualidad hay más de 10.

Quiénes son los argentinos que tienen un Tesla Cybertruck

Si bien aseguran que hay al menos 10 girando por el país, hay otros cuatro dueños conocidos del exótico vehículo diseñado por la empresa de Elon Musk:

Martín Di Salvo, más conocido como Coscu, fue uno de los primeros en importarlo al país. Aseguró que lo iba a usar para "hacer contenido" y lo tiene ploteado con sponsors.

El abogado Fernando Burlando le regaló uno a su pareja, Barby Franco, en la Navidad del 2025. También le compró uno en miniatura a la hija que tiene con ella, Sarah.

Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebús. El vehículo, sin embargo, está patentado en Uruguay.

Malek Fara, empresario importador de autos de lujo, dueño de la empresa Black Sapphire. Es quien importa las camionetas.

Qué dijo Quintar de su Tesla Cybertruck

Desde el entorno de Manuel Quintar aseguraron que el vehículo “está en regla” y explicaron que la ausencia de patente visible en los videos difundidos se debe a la “falta de chapas del DNRPA”, ya que la matrícula todavía estaría en proceso de asignación.

Las mismas fuentes sostuvieron que el legislador “la compró en Estados Unidos y la importó de manera legal” y remarcaron que la camioneta “está a su nombre”. Consultados sobre el modelo, precisaron que se trata de “la versión grande, la de más potencia”.

En su cuenta de Instagram subió una historia en la que se lo ve con el vehículo detrás. "Llanto radikal en 3,2,1. Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad", escribió.

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Quién es Manuel Quintar

Quintar es abogado y diputado nacional por Jujuy desde diciembre de 2023. Integra el bloque de La Libertad Avanza y mantiene una activa presencia en redes sociales, donde también suele mostrarse vinculado al deporte y al entrenamiento físico.

Además de su actividad política, el legislador es propietario de clínicas privadas en Jujuy, entre ellas Los Lapachos, una de las más conocidas de la provincia. En paralelo, sobre el dirigente pesa una denuncia por presunta asociación ilícita en el marco de investigaciones judiciales en curso.

En ese contexto, también surgieron cuestionamientos alrededor del vínculo entre el PAMI jujeño y el entorno empresarial del diputado. Según trascendió, el actual titular del organismo en la provincia habría trabajado previamente en una de las clínicas vinculadas a Quintar.