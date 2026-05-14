Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 14 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 14 de mayo de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este jueves con DNI terminado en 4.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves con DNI finalizado en 4.
Asignación por Embarazo
Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este jueves con DNI culminado en 4.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Quienes cuenten con Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este jueves con DNI terminado en 4 y 5.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin importar la terminación de DNI.
Pensiones no Contributivas
Los titulares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este jueves con DNI terminado en 8 y 9.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.