14 de mayo de 2026 Inicio
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Megaoperativo en Fuerte Apache para desarticular dos bandas narco: más de 500 efectivos de Gendarmería y Policía

Las fuerzas de seguridad están detrás de un par de organizaciones criminales que se disputan el territorio hace varios años: protagonizaron un fuerte tiroteo la semana pasada que dejó un saldo de tres heridos, uno de ellos de gravedad.

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Más de 500 gendarmes participación de la operación.

Más de 500 efectivos de la Policía Bonaerense y de fuerzas especiales desplegaron este miércoles un megaoperativo Fuerte Apache, con el objetivo de desarticular dos bandas narco que mantienen una violenta disputa territorial desde hace años.

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El procedimiento, que comenzó durante la madrugada y contó con apoyo aéreo de helicópteros, incluyó allanamientos simultáneos en el complejo, retenes en los accesos y patrullajes permanentes con efectivos armados en motos y vehículos tácticos.

Según contó Bernardo Magnago para Mañanas Argentinas por C5N, del operativo participan integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), personal de la DDI y efectivos de Gendarmería, aunque fuentes policiales aclararon que la coordinación general está a cargo de la Policía Bonaerense.

Uno de los principales focos del despliegue estuvo puesto sobre 14 búnkers narco identificados en el barrio, señalados como puntos de venta de droga y depósitos de armas utilizados por las organizaciones criminales.

Las autoridades decidieron avanzar con el operativo luego de una serie de enfrentamientos armados registrados en los últimos días entre las bandas rivales. El episodio más grave ocurrió la semana pasada, cuando se produjo una balacera con más de 30 disparos que dejó tres heridos, entre ellos un vecino de 68 años que recibió un tiro en el pie mientras permanecía dentro de su vivienda.

Pasado el mediodía, el operativo en Fuerte Apache continuaba y, según informó el periodista desde el lugar de los hechos, extraoficialmente "la policía habría detenido a un hermano de 'El Gordo Tilín'. El líder de la banda se habría fugado durante la madrugada".

"La otra banda sería liderada por un menor de edad conocido en la zona como 'cartucho'. Son las dos facciones que se están disputando el dominio y control de la zona", agregó Magnano.

Según trascendió, uno de los grupos criminales incluso había anunciado el ataque a través de redes sociales mediante mensajes intimidatorios en los que advertían sobre un supuesto “toque de queda” en el barrio durante la madrugada. “Que no salgan los vecinos ni los chicos”, decía una de las publicaciones difundidas antes del tiroteo.

Fuentes policiales señalaron que las bandas están integradas en gran parte por delincuentes jóvenes fuertemente armados y con conocimiento detallado de los pasillos internos del barrio. Los investigadores sospechan que, además del narcomenudeo, las organizaciones poseen depósitos clandestinos de armamento distribuidos dentro del barrio, por lo que gran parte de los allanamientos apuntan a secuestrar fusiles, pistolas y municiones.

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