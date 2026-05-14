Confirmaron los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura: quiénes dirigirán los cruces decisivos En medio de un clima tenso por los cuestionados arbitrajes en la fase previa, la Liga Profesional designó a las autoridades para los partidos entre River-Rosario Central y Argentinos Juniors-Belgrano, que definirán a los dos finalistas del campeonato local. Por Agregar C5N en









Arasa y Ramírez, los encargados de impartir justicia en las semifinales.

La definición del Torneo Apertura 2026 entró en su recta final y la Liga Profesional confirmó oficialmente quiénes serán los encargados de impartir justicia en los duelos de semifinales. Tras una instancia de cuartos de final cargada de tensión y reclamos por los desempeños arbitrales, los cuatro equipos que siguen en carrera -River, Rosario Central, Argentinos Juniors y Belgrano- ya conocen a los jueces que estarán a cargo de sus respectivos encuentros este fin de semana.

El primer finalista se conocerá el sábado 16 de mayo desde las 19:30 en el Monumental, donde el Millonario recibirá al Canalla. Para este compromiso de alto voltaje, se designó a Nicolás Ramírez como árbitro principal, quien contará con la asistencia de Silvio Trucco en el VAR y Laura Fortunato como AVAR. El conjunto que dirige Eduardo Chacho Coudet llega tras eliminar a Gimnasia, mientras que los rosarinos vienen de dejar en el camino a Racing en una serie plagada de polémicas y expulsiones.

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Más información: https://t.co/lUGODlOs1Q pic.twitter.com/s5pLRWqMNB — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 14, 2026 Por la otra llave del cuadro, Argentinos Juniors se medirá ante Belgrano de Córdoba el domingo 17 de mayo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. El juez elegido para este enfrentamiento es Nazareno Arasa, quien estará acompañado por Lucas Novelli como responsable del VAR desde las cabinas de Ezeiza. El Bicho accedió a esta instancia tras superar a Huracán en el alargue, mientras que el Pirata hizo lo propio al vencer a Unión.

Estas designaciones llegan en un momento delicado para el arbitraje argentino, luego de las fuertes críticas recibidas tras el último partido de Rosario Central. Aquel encuentro, dirigido por Darío Herrera, generó una explosión mediática por la expulsión de Adrián Maravilla Martínez y un gol anulado, lo que llevó a Diego Milito a expresar de forma contundente que se sentían "robados". Por este motivo, el desempeño de Ramírez y Arasa estará bajo una lupa especial por parte de hinchas y dirigentes.