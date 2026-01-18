18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: las condenas de los acusados y la polémica por el documental

El 18 de enero de 2020, ocho rugbiers le dieron una brutal paliza al joven de 18 años a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. ¿Cómo se encuentra la causa?

Por
Fernando Báez Sosa junto a su mamá

Fernando Báez Sosa junto a su mamá, Graciela Sosa.

Redes sociales

Pasaron seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, víctima de una paliza grupal en Villa Gesell que todavía sacude a la opinión pública y sigue captando el interés, aprovechado por Netflix para lanzar un documental que generó polémica y fue acusado de intentar "humanizar a los asesinos".

Violento robo millonario en una tienda de Pokémon en Nueva York.
Te puede interesar:

Video: robaron a mano armada en pleno Manhattan y se llevaron u$s100 mil en cartas Pokémon

Aquel 18 de enero de 2020, el crimen estuvo a manos de Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi. Luego de la paliza que le dieron, los rugbiers se fueron a descansar, algunos de ellos a comer a una cadena de comidas rápidas.

“Estoy cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”, fue la frase de Pertossi al grupo de ellos de WhatsApp a las 4:55 de la madrugada. Intentaron hacer de cuenta que nada había pasado, pero al otro día quedaron detenidos. Se confirmó la muerte y comenzó el proceso policial y judicial.

Báez Sosa falleció de “forma traumática por un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intercraneana intraparenquimatosa sin fractura ósea”. En el peritaje se demostró que no pudo defenderse y que un golpe lo dejó inconsciente y pasaron segundos hasta el asesinato.

Uno por uno, los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Luego de muchas especulaciones, cambios de estrategia de parte de los acusados, la lucha incansable de su familia y las primeras declaraciones de los rugbiers. Llegó el 6 de febrero del 2023 y el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a los acusados, las cuales fueron confirmadas en mayo del 2024 en un extenso fallo por los magistrados que corrigieron la calificación impuesta, pero no las penas.

Pasaron seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

  • Máximo Thomsen: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Matías Benicelli: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Ciro Pertossi: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Enzo Comelli: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Luciano Pertossi: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Ayron Viollaz: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Lucas Pertossi: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Blas Cinalli: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Actualmente, no se encuentran aislados como cuando llegaron a la alcaldía de Melchor Romero donde estuvieron por algunos años. Ya tienen contacto con otros internos y salen al patio cuatro horas por día. Los jueves reciben la visita de sus familiares.

Durante 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó dos planteos de las defensas de Thomsen y Benicelli. La condena, no obstante, aún no quedó firme porque aún hay pendiente un recurso ante la Suprema Corte bonaerense.

Crimen de Fernando Báez Sosa: el documental de Netflix que reavivó el debate

Cinco años después del crimen que conmocionó al país, el caso de Fernando Báez Sosa vuelve a ocupar un lugar central, a partir del estreno en Netflix de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa. La serie documental de 8 capítulos, que se estrenó este 13 de noviembre, reavivó el debate sobre lo ocurrido aquella madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, cuando el joven fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique.

El documental, que se posicionó entre los más vistos desde su lanzamiento, no solo reconstruye los hechos del crimen, sino que también aborda el juicio, el impacto mediático y las huellas que el caso dejó en familiares, testigos y amigos. Con testimonios inéditos de los condenados y entrevistas a quienes estuvieron cerca de la víctima, la producción busca ofrecer una mirada amplia sobre un episodio que marcó a la sociedad argentina, aunque fue señalada desde varios sectores por su "humanización" de los victimarios.

“¿Quién financia una historia que busca humanizar a los asesinos?”, se preguntaron en Zárate los vecinos que volvieron a revolver en la memoria emotiva todo lo que el crimen de Fernando significó para su ciudad. “Está bueno que hablen las familias de los rugbiers porque a ellos también le arruinaron la vida”, esgrimieron otros vecinos ante la consulta del periodista de C5N Diego Gabriele sobre sus sentimientos al ver el documental.

Embed - SE REAVIVÓ el CASO BAEZ SOSA con el DOCUMENTAL: EL CRIMEN que CONMOCIONÓ al PAÍS

Misa por Fernando Baéz Sosa a seis años de su asesinato

Graciela Sosa participará este domingo, a las 19.30, de una misa junto con Silvino Báez en la Parroquia Santísimo Redentor, en Larrea 1252, de Recoleta.

Misa Fernando Baéz Sosa 6 años
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El soldado pertenecía al Centro Recreativo del Ejército Héroes de Malvinas, en Remedios de Escalada.

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino: ya son cuatro casos en un mes

Los gestos de la abogada se viralizaron rápidamente.

Escándalo en Brasil: una abogada argentina hizo gestos racistas, fue retenida y deberá usar tobillera electrónica

La policía neuquina montó un operativo cerrojo en toda la región para dar con su paradero.

Neuquén: buscan desesperadamente a la hermana del campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña

Esta persona fue un asesino que aterrorizó a toda una comunidad

Quién era Celso Arrastía, el asesino en serie que causó terror en Mar del Plata

Se conoció el resultado del allanamiento a la expareja de la mediática.

"La escondió": se conocieron los escalofriantes detalles del allanamiento al ex de Romina Gaetani

El caso del asesino de los taxistas que marcó un antes y después

Quién era Ricardo Luis Melogno, el asesino en serie que buscaba un rubro particular para elegir sus víctimas

Rating Cero

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Habrá que estar atentos, desde luego, y por lo menos hay cientos de personas que no se despegan de la emisión por si aparece alguna imagen o nueva pista sobre el largometraje.

El reloj de Marvel para Avengers Doomsday ya está volviendo locos a los fans

La aparición se dio en el marco de la promoción de un nuevo producto de Fenty Beauty.

La impresionante transformación de Rihanna: así luce con el pelo más corto que nunca

La humorista y el político se reencontrarán a fin de mes en Mar del Plata.
play

"Sé mucho...": Mirtha Legrand acorraló a Fátima Flórez con una pregunta sobre Javier Milei

La actriz fallecida participó en All That, uno de los programas más icónicos de Nickelodeon.

Conmoción: una exestrella de Nickelodeon murió atropellada en Nueva York

La influencer fue categórica al hablar de la posibilidad de que la nena conozca a la abuela paterna.

Melody Luz rompió el silencio: por qué no quiere que su hija tenga vínculo con Mariana Nannis

últimas noticias

play
Fernando Báez Sosa junto a su mamá, Graciela Sosa.

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: las condenas de los acusados y la polémica por el documental

Hace 11 minutos
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) está dividida en 48 barrios.

Uno por uno: conocé el origen de los nombres de los barrios porteños

Hace 22 minutos
Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Hace 30 minutos
Tucumán, una de las provincias incluidas en la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta naranja por tormentas en 12 provincias: cuándo llega la lluvia

Hace 47 minutos
Emmanuel Macron cruzó a Donald Trump por la amenaza de nuevos aranceles: Ninguna intimidación influirá en nosotros

Macron cruzó a Trump tras la amenaza de nuevos aranceles, en plena disputa por Groenlandia

Hace 1 hora