El 18 de enero de 2020, ocho rugbiers le dieron una brutal paliza al joven de 18 años a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. ¿Cómo se encuentra la causa?

Pasaron seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa , víctima de una paliza grupal en Villa Gesell que todavía sacude a la opinión pública y sigue captando el interés, aprovechado por Netflix para lanzar un documental que generó polémica y fue acusado de intentar "humanizar a los asesinos".

Aquel 18 de enero de 2020, el crimen estuvo a manos de Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi . Luego de la paliza que le dieron, los rugbiers se fueron a descansar, algunos de ellos a comer a una cadena de comidas rápidas.

“Estoy cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”, fue la frase de Pertossi al grupo de ellos de WhatsApp a las 4:55 de la madrugada. Intentaron hacer de cuenta que nada había pasado, pero al otro día quedaron detenidos. Se confirmó la muerte y comenzó el proceso policial y judicial.

Báez Sosa falleció de “forma traumática por un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intercraneana intraparenquimatosa sin fractura ósea”. En el peritaje se demostró que no pudo defenderse y que un golpe lo dejó inconsciente y pasaron segundos hasta el asesinato.

Luego de muchas especulaciones, cambios de estrategia de parte de los acusados, la lucha incansable de su familia y las primeras declaraciones de los rugbiers. Llegó el 6 de febrero del 2023 y el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a los acusados, las cuales fueron confirmadas en mayo del 2024 en un extenso fallo por los magistrados que corrigieron la calificación impuesta, pero no las penas .

Máximo Thomsen : prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Matías Benicelli: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Ciro Pertossi: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Enzo Comelli: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Luciano Pertossi: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Ayron Viollaz: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Lucas Pertossi: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Blas Cinalli: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Actualmente, no se encuentran aislados como cuando llegaron a la alcaldía de Melchor Romero donde estuvieron por algunos años. Ya tienen contacto con otros internos y salen al patio cuatro horas por día. Los jueves reciben la visita de sus familiares.

Durante 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó dos planteos de las defensas de Thomsen y Benicelli. La condena, no obstante, aún no quedó firme porque aún hay pendiente un recurso ante la Suprema Corte bonaerense.

Crimen de Fernando Báez Sosa: el documental de Netflix que reavivó el debate

Cinco años después del crimen que conmocionó al país, el caso de Fernando Báez Sosa vuelve a ocupar un lugar central, a partir del estreno en Netflix de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa. La serie documental de 8 capítulos, que se estrenó este 13 de noviembre, reavivó el debate sobre lo ocurrido aquella madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, cuando el joven fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique.

El documental, que se posicionó entre los más vistos desde su lanzamiento, no solo reconstruye los hechos del crimen, sino que también aborda el juicio, el impacto mediático y las huellas que el caso dejó en familiares, testigos y amigos. Con testimonios inéditos de los condenados y entrevistas a quienes estuvieron cerca de la víctima, la producción busca ofrecer una mirada amplia sobre un episodio que marcó a la sociedad argentina, aunque fue señalada desde varios sectores por su "humanización" de los victimarios.

“¿Quién financia una historia que busca humanizar a los asesinos?”, se preguntaron en Zárate los vecinos que volvieron a revolver en la memoria emotiva todo lo que el crimen de Fernando significó para su ciudad. “Está bueno que hablen las familias de los rugbiers porque a ellos también le arruinaron la vida”, esgrimieron otros vecinos ante la consulta del periodista de C5N Diego Gabriele sobre sus sentimientos al ver el documental.

Misa por Fernando Baéz Sosa a seis años de su asesinato

Graciela Sosa participará este domingo, a las 19.30, de una misa junto con Silvino Báez en la Parroquia Santísimo Redentor, en Larrea 1252, de Recoleta.