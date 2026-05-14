14 de mayo de 2026 Inicio
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Tucumán: detuvieron a un pasajero que intentó subir a un avión con un arma cargada en la mochila

El Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo fue escenario de momentos de tensión cuando los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectaron una pistola Glock sin permiso habilitante en el equipaje de mano de un hombre, quien se mostró sorprendido y aseguró desconocer que la llevaba consigo.

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El hombre no contaba con permiso habilitante para portar el arma que llevaba en la mochila.

Un pasajero fue detenido el martes en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, en San Miguel de Tucumán, luego de intentar abordar un vuelo de la compañía JetSmart con destino a Buenos Aires con un arma de fuego cargada dentro de su mochila.

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Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectaron la presencia del arma, marca Glock y sin permiso habilitante, durante los controles de rutina previos al embarque. La pistola fue hallada al momento de inspeccionar el equipaje de mano, y el pasajero se mostró sorprendido y aseguró desconocer que la llevaba en la mochila.

Al constatar que se trataba de una pistola cargada, los agentes procedieron a la detención del sospechoso, oriundo de Tucumán, y secuestraron el arma.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer eventuales responsabilidades.

El episodio generó preocupación entre los pasajeros que estaban en el aeropuerto, aunque desde la PSA destacaron que los controles de seguridad permitieron detectar la situación antes de que el arma ingresara a la aeronave.

El caso sucede días después de que la PSA detuviera en Rosario a un hombre y una mujer señalados de haber querido tener relaciones sexuales en sus asientos durante un vuelo de la empresa Copa Airlines, proveniente de Panamá.

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