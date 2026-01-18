18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una misa a seis años del crimen: "Nos lo arrebataron"

Graciela Sosa y Silvino Báez recordaron a su hijo en una parroquia, en el marco de un nuevo aniversario del asesinato, que se produjo a la salida de un boliche en Villa Gesell. "Era un chico con sueños", expresaron.

Por
Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una misa.

Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una misa.

NA/Damián Dopacio

Graciela Sosa y Silvino Báez, los padres de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gesell el 18 de enero de 2020, encabezaron una misa en la parroquia Santísimo Redentor del barrio porteño de Recoleta a seis años del crimen.

Un colectivo y una combi chocaron en Constitución.
Te puede interesar:

Chocaron un colectivo de la línea 45 y una combi en Constitución: hay ocho heridos

La misa se llevó a cabo con una gran cantidad de personas en la parroquia en un marco de profunda emotividad, ya que además de los padres de Báez Sosa participaron sus amigos y distintos ciudadanos. En este marco, vecinos de Recoleta y jóvenes de la misma edad que hoy tendría Fernando se sumaron a la oración con carteles con el rostro de la víctima.

En tanto, mientras finalizaba la ceremonia religiosa, los presentes realizaron un minuto de silencio en las escalinatas de la parroquia, mientras que también se encendieron unas velas y se colocaron flores blancas en memoria del joven. Graciela Sosa, visiblemente emocionada, cerró el acto y recordó a su hijo: "Fernando era un chico con sueños y nos lo arrebataron. Solo pedimos que no lo olviden".

Padres Fernando Báez Sosa
Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una misa.

Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una misa.

Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 a manos de Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi. Luego de la paliza que le dieron, los rugbiers se fueron a descansar, algunos de ellos a comer a una cadena de comidas rápidas.

“Estoy cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”, fue la frase de Pertossi al grupo de ellos de WhatsApp a las 4:55 de la madrugada. Intentaron hacer de cuenta que nada había pasado, pero al otro día quedaron detenidos. Se confirmó la muerte y comenzó el proceso policial y judicial.

Báez Sosa falleció de “forma traumática por un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intercraneana intraparenquimatosa sin fractura ósea”. En el peritaje se demostró que no pudo defenderse y que un golpe lo dejó inconsciente y pasaron segundos hasta el asesinato.

Uno por uno, los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Luego de muchas especulaciones, cambios de estrategia de parte de los acusados, la lucha incansable de su familia y las primeras declaraciones de los rugbiers. Llegó el 6 de febrero del 2023 y el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a los acusados, las cuales fueron confirmadas en mayo del 2024 en un extenso fallo por los magistrados que corrigieron la calificación impuesta, pero no las penas.

Pasaron seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

  • Máximo Thomsen: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Matías Benicelli: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Ciro Pertossi: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Enzo Comelli: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Luciano Pertossi: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Ayron Viollaz: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Lucas Pertossi: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
  • Blas Cinalli: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Actualmente, no se encuentran aislados como cuando llegaron a la alcaldía de Melchor Romero donde estuvieron por algunos años. Ya tienen contacto con otros internos y salen al patio cuatro horas por día. Los jueves reciben la visita de sus familiares.

Durante 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó dos planteos de las defensas de Thomsen y Benicelli. La condena, no obstante, aún no quedó firme porque aún hay pendiente un recurso ante la Suprema Corte bonaerense.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho se produjo cerca de la Casa Rosada.

Impactante choque y vuelco frente a la Casa Rosada: hay tres heridos

play

Fernando Burlando, a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: "Es complicado encontrar una salida a tanto dolor"

Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.
play

Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

play

Nuevo parte médico de Bastian: se encuentra en coma inducido

Agostina Páez aseguró estar recibiendo muchísimas amenazas.

La abogada argentina retenida en Brasil acusada de racismo aseguró que está "muerta de miedo"

Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de 8 rugbiers, el 18 de enero de 2020

El conmovedor recuerdo de la mamá de Fernando Báez Sosa: "Quería escuchar tu voz"

Rating Cero

La afección le provocó un problema en la cara que lo alejó de los escenarios.

Qué le pasó a Palito Ortega: la enfermedad que lo obligó a suspender sus shows

Romina Gaetani.

Romina Gaetani remarcó que "la exposición intensifica el dolor" en medio de la investigación judicial a su ex

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el estudio de Gelatina.

El tierno saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

La cantante se mostró con su nueva pareja.

Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

últimas noticias

General Motors, automotriz estadounidense, fabrica autos Chevrolet.

General Motors suspenderá empleados: frenará la producción una semana por mes y la descontará del sueldo

Hace 50 minutos
La afección le provocó un problema en la cara que lo alejó de los escenarios.

Qué le pasó a Palito Ortega: la enfermedad que lo obligó a suspender sus shows

Hace 1 hora
Romina Gaetani.

Romina Gaetani remarcó que "la exposición intensifica el dolor" en medio de la investigación judicial a su ex

Hace 1 hora
Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una misa.

Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una misa a seis años del crimen: "Nos lo arrebataron"

Hace 1 hora
play
Lucas Merayo es conocido por su contenido de humor y entretenimiento en redes sociales.

Quién es Merakio, el youtuber argentino que sobrevivió al choque de trenes en España

Hace 2 horas