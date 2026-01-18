Los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una misa a seis años del crimen: "Nos lo arrebataron"

Graciela Sosa y Silvino Báez recordaron a su hijo en una parroquia, en el marco de un nuevo aniversario del asesinato, que se produjo a la salida de un boliche en Villa Gesell. "Era un chico con sueños", expresaron.

Graciela Sosa y Silvino Báez , los padres de Fernando Báez Sosa , el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gesell el 18 de enero de 2020, encabezaron una misa en la parroquia Santísimo Redentor del barrio porteño de Recoleta a seis años del crimen.

La misa se llevó a cabo con una gran cantidad de personas en la parroquia en un marco de profunda emotividad, ya que además de los padres de Báez Sosa participaron sus amigos y distintos ciudadanos. En este marco, vecinos de Recoleta y jóvenes de la misma edad que hoy tendría Fernando se sumaron a la oración con carteles con el rostro de la víctima.

En tanto, mientras finalizaba la ceremonia religiosa, los presentes realizaron un minuto de silencio en las escalinatas de la parroquia, mientras que también se encendieron unas velas y se colocaron flores blancas en memoria del joven. Graciela Sosa, visiblemente emocionada, cerró el acto y recordó a su hijo: "Fernando era un chico con sueños y nos lo arrebataron. Solo pedimos que no lo olviden".

Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 a manos de Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi . Luego de la paliza que le dieron, los rugbiers se fueron a descansar, algunos de ellos a comer a una cadena de comidas rápidas.

“Estoy cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la Policía, llamaron a la ambulancia. Caducó” , fue la frase de Pertossi al grupo de ellos de WhatsApp a las 4:55 de la madrugada. Intentaron hacer de cuenta que nada había pasado, pero al otro día quedaron detenidos. Se confirmó la muerte y comenzó el proceso policial y judicial.

Báez Sosa falleció de “forma traumática por un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intercraneana intraparenquimatosa sin fractura ósea”. En el peritaje se demostró que no pudo defenderse y que un golpe lo dejó inconsciente y pasaron segundos hasta el asesinato.

Uno por uno, los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Luego de muchas especulaciones, cambios de estrategia de parte de los acusados, la lucha incansable de su familia y las primeras declaraciones de los rugbiers. Llegó el 6 de febrero del 2023 y el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a los acusados, las cuales fueron confirmadas en mayo del 2024 en un extenso fallo por los magistrados que corrigieron la calificación impuesta, pero no las penas.

Máximo Thomsen : prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Matías Benicelli: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Ciro Pertossi: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Enzo Comelli: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Luciano Pertossi: prisión perpetua. Coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Ayron Viollaz: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Lucas Pertossi: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Blas Cinalli: 15 años de prisión. Partícipe secundario de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Actualmente, no se encuentran aislados como cuando llegaron a la alcaldía de Melchor Romero donde estuvieron por algunos años. Ya tienen contacto con otros internos y salen al patio cuatro horas por día. Los jueves reciben la visita de sus familiares.

Durante 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó dos planteos de las defensas de Thomsen y Benicelli. La condena, no obstante, aún no quedó firme porque aún hay pendiente un recurso ante la Suprema Corte bonaerense.