14 de mayo de 2026 Inicio
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Mundial 2026: la selección de Irán aún no recibió las visas para viajar a Estados Unidos

La federación asiática denunció demoras en los permisos migratorios a menos de un mes del inicio del torneo, a raíz de la tensión geopolítica que atraviesa Medio Oriente.

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Selección de Irán.

Selección de Irán.

La selección de Irán clasifió al Mundial 2026.

La selección de Irán clasifió al Mundial 2026.

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La selección de fútbol de Irán todavía carece de las visas necesarias para viajar a Estados Unidos y disputar el Mundial 2026, situación que confirmó este jueves el presidente de la federación de ese país, Mehdi Taj. Esta demora desata preocupación a menos de un mes del inicio del torneo y expone la incertidumbre a raíz del conflicto geopolítico en Medio Oriente.

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Ante este escenario, la dirigencia iraní mantiene conversaciones directas con las autoridades del fútbol mundial para intentar destrabar el conflicto diplomático y administrativo. "Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse", declaró Taj a la agencia estatal IRNA.

Si bien el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó días atrás la participación de Irán en territorio estadounidense de acuerdo al sorteo oficial, desde Teherán advierten sobre la falta de avances. "No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes han obtenido visados. Aún no se han expedido visados", insistió el dirigente.

La traba migratoria obedece a la fuerte crisis entre Washington y Teherán, agravada desde finales de febrero por los ataques bélicos. Ambos países carecen de vínculos diplomáticos formales desde 1980, lo que obliga a los futbolistas a viajar hasta Ankara para completar el trámite biométrico exigido por las autoridades norteamericanas.

La federación iraní exige respuestas organizativas a la FIFA

El titular de la asociación nacional dejó en claro la postura de su país frente a los obstáculos burocráticos impuestos por la sede del certamen. "Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos hemos clasificado para la Copa del Mundo y es a la FIFA a quien le corresponde organizarla", afirmó Mehdi Taj.

A pesar del panorama irresuelto, el plantel continuó con sus compromisos y este miércoles protagonizó una ceremonia oficial de despedida antes de su eventual viaje hacia Norteamérica. Irán tiene base prevista en Tucson y compartirá el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

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