14 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Leopoldo Luque y el psicólogo, Carlos Díaz

El neurocirujano y el especialista en salud mental pidieron hablar para contextualizar los mensajes exhibidos por el fiscal Patricio Ferrari durante la audiencia de la semana anterior. La conversación hacía referencia a la causa de la muerte del astro argentino.

Por
El neurocirujano declarará junto al psicólogo.

El neurocirujano declarará junto al psicólogo.

Por una nueva audiencia en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona que se lleva adelante en los tribunales de San Isidro, este jueves prestarán declaración indagatoria el neurocirujano, Leopoldo Luque y el psicólogo, Carlos Díaz.

Dalma y Gianinna impulsarán una demanda contra la exmagistrada.
Te puede interesar:

Las hijas de Maradona denunciaron a la exjueza Makintach por 300 millones de pesos

Luego de que la fiscalía, encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Irribarren, expusiera distintos intercambios comprometedores en la audiencia anterior, los profesionales de la salud pidieron hablar para explicar el contexto de esos mensajes.

En la audiencia de la semana pasada reprodujeron audios entre Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov, enviados poco después de la muerte del exfutbolista. En uno de esos mensajes, el psicólogo intentaba relativizar posibles responsabilidades médicas y sostuvo: “Diego Maradona se murió por una cuestión cardíaca de hace 20 años”.

En la misma conversación, Díaz hacía referencia al tratamiento que había recibido Maradona durante sus últimos días, dando la impresión de que buscaba desligar la muerte del exjugador de la intervención neurológica y la internación domiciliaria. “No es que se murió por algo de la cabeza y fue imprudente externarlo”, se escucha en el audio.

Luego agregó: “Lo del corazón no tenía nada que ver con lo de la cabeza, nos lo dijo Luque. No le diste algún medicamento que lo pudo haber matado. Estamos limpios”.

Según se reprodujo durante la audiencia, Cosachov respondía en otro mensaje que la muerte había sido consecuencia de una patología previa. “El tipo tuvo un paro. Tenía una miocardiopatía desde hace años. Fue impredecible”, expresó la psiquiatra.

También se conocieron chats entre Luque y el cardiólogo Oscar Franco, quien en testimonio durante su audiencia declaratoria aseguró que era el propio Luque quien tomaba las decisiones en torno a la salud del exfutbolista. En ese marco, advirtió que él había recomendado realizar prácticas cardiológicas más profundas debido al cuadro de hipertensión y riesgo que presentaba Maradona. “No se hicieron por decisión del médico a cargo”, declaró Franco ante el tribunal, en referencia a Leopoldo Luque.

La jornada de este jueves también contará con la declaración del médico Mario Schiter, quien había sido citado anteriormente pero no llegó a prestar testimonio. Schiter ya había cuestionado en el juicio anulado la modalidad de internación domiciliaria en la que murió Maradona, uno de los puntos centrales que investiga el proceso judicial.

"El asesino de Maradona": el fuerte pasacalle a metros de la casa del médico Leopoldo Luque

El rechazo social contra Leopoldo Luque, el médico apuntado como uno de los responsables de la muerte de Diego Maradona se hizo notar en un pasacalle: "En este barrio vive el asesino de Maradona".

El mensaje sobre el médico de cabecera del ídolo de fútbol, imputado por homicidio con dolo eventual, apareció colgado este viernes, de vereda a vereda, a metros de la casa de quien se considera "amigo" del Diez.

Leopoldo Luque
El médico de cabecera y amigo de Maradona podría tener una pena de 25 años.

El médico de cabecera y amigo de Maradona podría tener una pena de 25 años.

No es la primera vez que el neurocirujano recibe este tipo de manifestaciones en su contra, y que va en la misma dirección que indica la querella de Dalma y Ginaninna Maradona, sobre la "omisión de auxilio y una atención médica adecuada" del exfutbolista en la casa de Tigre, donde pasó sus últimos días.

Luque, uno de los siete acusados en el juicio por la muerte de Maradona, pidió hablar en el proceso legal y se declaró "inocente", y aseguró que lamenta la muerte del exfutbolista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Declara Mario Schiter en una nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.

Juicio por la muerte de Maradona: el cardiólogo aseguró que propuso más estudios, pero Luque se negó

video: rocio oliva a las pinas con patovicas en un boliche de zona norte

Video: Rocío Oliva a las piñas con patovicas en un boliche de zona norte

El médico de cabecera y amigo de Maradona podría tener una pena de 25 años.

"El asesino de Maradona": el fuerte pasacalle a metros de la casa del médico Leopoldo Luque

play

Juicio por la muerte de Maradona: uno por uno, los daños que reveló la autopsia

El exdelantero del Nápoli y la Selección recordó al Astro del fútbol argentino.

El consejo clave que Diego Maradona le dio al Pocho Lavezzi por sus adicciones: "¿Qué te pasa?"

play

Juicio por la muerte de Maradona: declaran los médicos que realizaron la autopsia

Rating Cero

Se filtró un audio de producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo

Se filtró un audio de la producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo: ¿qué decía?

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.

Gran Hermano: Daniela Celis reveló su inusual terapia de sanación

Abraham se despidió de GH con una expulsión por no seguir las reglas del juego.

Video: cómo fue el insólito accidente que sufrió Solange Abraham junto a Iván de Pineda

Zilli eligió a Eduardo como su compañero estratégico del juego de Telefe.

¿Trío en Gran Hermano? Yanina Zilli, Eduardo Carrera y la propuesta que descolocó a una famosa

“Estáis siendo tan duros, crueles, habría dicho Amaia a su entorno más cercano. 
play

La cantante de la Oreja de Van Gogh respondió a las críticas en redes sociales

Matthew Perry murió en octubre de 2023.

Muerte de Matthew Perry: dictaron dos años de prisión para el facilitador de la droga

últimas noticias

Se filtró un audio de producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo

Se filtró un audio de la producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo: ¿qué decía?

Hace 6 minutos
Tres amigos crearon una propuesta de café que no es la misma de siempre. 

Transformaron un puesto de diario en un café, se hicieron virales y ahora quieren crear una franquicia

Hace 11 minutos
El frío llegó para quedarse a Buenos Aires: cuál será el día en el que se congelará el termómetro

El frío llegó para quedarse a Buenos Aires: cuál será el día en el que se congelará el termómetro

Hace 13 minutos
El neurocirujano declarará junto al psicólogo.

Juicio por la muerte de Maradona: declaran Luque y el psicólogo Carlos Díaz

Hace 21 minutos
El monto total general queda fijado en $141.286 por hijo.

En asignaciones muy importantes: cuál es el aumento clave que definió ANSES para mayo 2026

Hace 33 minutos