Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Leopoldo Luque y el psicólogo, Carlos Díaz

El neurocirujano y el especialista en salud mental pidieron hablar para contextualizar los mensajes exhibidos por el fiscal Patricio Ferrari durante la audiencia de la semana anterior. La conversación hacía referencia a la causa de la muerte del astro argentino.

Por una nueva audiencia en el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona que se lleva adelante en los tribunales de San Isidro, este jueves prestarán declaración indagatoria el neurocirujano, Leopoldo Luque y el psicólogo, Carlos Díaz.

Luego de que la fiscalía, encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Irribarren, expusiera distintos intercambios comprometedores en la audiencia anterior, los profesionales de la salud pidieron hablar para explicar el contexto de esos mensajes.

En la audiencia de la semana pasada reprodujeron audios entre Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov, enviados poco después de la muerte del exfutbolista. En uno de esos mensajes, el psicólogo intentaba relativizar posibles responsabilidades médicas y sostuvo: “Diego Maradona se murió por una cuestión cardíaca de hace 20 años ”.

En la misma conversación, Díaz hacía referencia al tratamiento que había recibido Maradona durante sus últimos días, dando la impresión de que buscaba desligar la muerte del exjugador de la intervención neurológica y la internación domiciliaria. “ No es que se murió por algo de la cabeza y fue imprudente externarlo” , se escucha en el audio.

Luego agregó: “Lo del corazón no tenía nada que ver con lo de la cabeza, nos lo dijo Luque. No le diste algún medicamento que lo pudo haber matado. Estamos limpios”.

Según se reprodujo durante la audiencia, Cosachov respondía en otro mensaje que la muerte había sido consecuencia de una patología previa. “El tipo tuvo un paro. Tenía una miocardiopatía desde hace años. Fue impredecible”, expresó la psiquiatra.

También se conocieron chats entre Luque y el cardiólogo Oscar Franco, quien en testimonio durante su audiencia declaratoria aseguró que era el propio Luque quien tomaba las decisiones en torno a la salud del exfutbolista. En ese marco, advirtió que él había recomendado realizar prácticas cardiológicas más profundas debido al cuadro de hipertensión y riesgo que presentaba Maradona. “No se hicieron por decisión del médico a cargo”, declaró Franco ante el tribunal, en referencia a Leopoldo Luque.

La jornada de este jueves también contará con la declaración del médico Mario Schiter, quien había sido citado anteriormente pero no llegó a prestar testimonio. Schiter ya había cuestionado en el juicio anulado la modalidad de internación domiciliaria en la que murió Maradona, uno de los puntos centrales que investiga el proceso judicial.

"El asesino de Maradona": el fuerte pasacalle a metros de la casa del médico Leopoldo Luque

El rechazo social contra Leopoldo Luque, el médico apuntado como uno de los responsables de la muerte de Diego Maradona se hizo notar en un pasacalle: "En este barrio vive el asesino de Maradona".

El mensaje sobre el médico de cabecera del ídolo de fútbol, imputado por homicidio con dolo eventual, apareció colgado este viernes, de vereda a vereda, a metros de la casa de quien se considera "amigo" del Diez.

Leopoldo Luque El médico de cabecera y amigo de Maradona podría tener una pena de 25 años. Redes sociales

No es la primera vez que el neurocirujano recibe este tipo de manifestaciones en su contra, y que va en la misma dirección que indica la querella de Dalma y Ginaninna Maradona, sobre la "omisión de auxilio y una atención médica adecuada" del exfutbolista en la casa de Tigre, donde pasó sus últimos días.

Luque, uno de los siete acusados en el juicio por la muerte de Maradona, pidió hablar en el proceso legal y se declaró "inocente", y aseguró que lamenta la muerte del exfutbolista.