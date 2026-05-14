Era físicamente imposible: como fue la impresionante transformación de Tom Hardy El actor Tom Hardy aumentó más de 12 kilos de músculo en diez semanas para un papel, un cambio físico radical que ha provocado que los científicos lo estudien. Agregar C5N en









Hardy entrenó al límite durante tres meses intensivos, más precisamente diez semanas, acumulando un total de 8 horas diarias de actividad física.

Edward Thomas "Tom" Hardy el aclamado actor y productor británico reconocido a nivel mundial por su intensa presencia en pantalla y su versatilidad actoral.

Hardy consolidó una exitosa carrera colaborando frecuentemente con directores de renombre como Christopher Nolan, pero lo llamativo, en la actualidad, es el notorio cambio físico.

En el caso de 'Warrior', Hardy necesitaba ponerse en forma para el octógono, ya que en este filme debía interpretar al delgado y fibrado luchador de MMA Tommy Conlon.

El actor entrenó al límite durante tres meses intensivos, más precisamente diez semanas, acumulando un total de 8 horas diarias de actividad física divididas en bloques específicos y así logró su objetivo. Edward Thomas "Tom" Hardy el aclamado actor y productor británico reconocido a nivel mundial por su intensa presencia en pantalla y su versatilidad actoral, interpretando con frecuencia a personajes complejos en grandes producciones de Hollywood, cine independiente y televisión.

Hardy consolidó una exitosa carrera colaborando frecuentemente con directores de renombre como Christopher Nolan, pero lo llamativo, en la actualidad, es el notorio cambio físico. A lo largo de su trayectoria profesional ha experimentado muchas transformaciones extremas, que lo llevaron de ser un joven de contextura delgada (ectomorfo) a desarrollar una musculatura masiva para roles de acción. Sin embargo, la acumulación de exigencias corporales a lo largo de su carrera le ha generado graves secuelas de salud.

El actor de Hollywood aumentó más de 12 kilos de músculo en diez semanas para un papel. Este cambio de físico ha provocado que los científicos lo estudien.

Así fue la increíble transformación de Tom Hardy En el caso de 'Warrior', Hardy necesitaba ponerse en forma para el octógono, ya que en este filme debía interpretar al delgado y fibrado luchador de MMA Tommy Conlon, un luchador de artes marciales mixtas, logrando uno de los físicos más compactos, imponentes y funcionales de su carrera cinematográfica. El actor se sometió a una transformación radical basada en un régimen de entrenamiento masivo y disciplina estricta.