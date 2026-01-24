24 de enero de 2026 Inicio
Los ovnis y extraterrestres llegan a Córdoba: Capilla del Monte se prepara para el Festival Alienígena 2026

Vuelve uno de los eventos clásicos de la localidad cordobesa, que convoca a curiosos y aficionados sobre el fenómeno ovni.

Daniela Salinas
Por
Daniela Salinas
Capilla del Monte volverá a convertirse en febrero en uno de los destinos turísticos más singulares de Córdoba con la décima edición del FA!, el Festival Alienígena, desde el 6 al 14 de febrero, con actividades que combinan ovnilogía, espectáculos, cine, conferencias y propuestas recreativas.

En Córdoba hay un castillo oculto que parece sacado de España.
Turismo en Córdoba: el castillo oculto que parece sacado de España

Con el Cerro Uritorco como fondo, Capilla del Monte ofrece un escenario único para este encuentro que trasciende lo meramente festivo. La ciudad, ubicada en el cordón de las Sierras Chicas, suma a su magnetismo natural una identidad marcada por la historia, la espiritualidad y los relatos vinculados a los avistamientos ovni.

Festival Alienínega edición 2018 20-1-25
Festival Alienígena 2026: todo lo que tenés que saber antes de viajar a Córdoba

Aunque el cronograma completo aún no fue difundido, desde el municipio adelantaron que esta edición tendrá una duración mayor a la habitual. Alina Szczupak, secretaria de Turismo de Capilla del Monte, explicó para C5N que “venimos trabajando desde el municipio hace varios meses en la organización del festival, con una propuesta de extenderlo, no solamente a dos o tres noches como venía durando normalmente”.

En ese sentido, detalló que el desfile, uno de los puntos más fuertes del festival, se realizará los días 6 y 7 de febrero, días antes del fin de semana largo de Carnaval.

“El desfile y la parte recreativa o lúdica del festival son centrales, pero también hay un contenido temático que no puede faltar”, señaló Szczupak. Según indicó, el FA! se estructura en dos grandes ejes: “por un lado la parte recreativa, el desfile propiamente dicho, y por otro el contenido temático, representado a través de conferencias y distintas actividades vinculadas a la temática alienígena”.

La funcionaria remarcó además que el festival ya está consolidado a nivel nacional, lo que permitió apostar a un cambio de fechas. “Sabíamos desde el municipio que el festival ya funciona; es un festival consolidado. Por eso decidimos trasladar la fecha a un fin de semana común del año, y que el Carnaval funcione por sí mismo”, explicó.

festival alienígena
De esta manera, Capilla del Monte contará con diez días consecutivos de actividades, que comenzarán con el desfile del 6 y 7 de febrero y se extenderán hasta el 14, con propuestas que incluirán conferencias, proyecciones de películas, actividades recreativas y experiencias de astroturismo.

Premios del Festival Alienígena 2026

Concurso de Disfraces Colectivo:

  • 1° premio: $500.000
  • 2° premio: $250.000

Concurso de Disfraces Individual Adulto:

  • 1° premio: $250.000
  • 2° premio: $130.000

Concurso de disfraces infantil:

  • 1° premio: Orden de juguetes por valor de $200.000
  • 2° premio: Orden de juguetes por valor de $100.000

Mascotas

  • 1° premio: $100.000

Inscripciones abiertas en la Oficinas de Turismo o al 3548569415

